Reuters узнал о переводе аятоллы Ирана в безопасное место из-за Израиля

Израиль объявил о ликвидации многолетнего руководителя «Хезболлы», главного союзника Ирана в регионе. Верховный иранский лидер скрылся в безопасном месте и начал обсуждать с прокси-группировками ответ Израилю

Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Верховный лидер (аятолла) Ирана Али Хаменеи переведен в безопасное место после сообщений о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы при израильском ударе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не уточняет, что это за место, но пишет, что оно находится в Иране и там введены повышенные меры безопасности. Со слов источников, иранские власти связались с «Хезболлой» и другими региональными прокси-группировками для определения последующих действий.

Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент, которым с июля стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.

В безопасности находится и командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Эсмаил Каани, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники. Ранее появились сведения о его гибели вместе с лидером «Хезболлы».

Ливанская «Хезболла» — важнейший союзник Ирана в регионе, группировка признает лидерство Тегерана, но сохраняет автономность во внутриливанских вопросах. Израиль объявил утром 28 сентября о гибели лидера группировки в результате авиаудара по ее центральному штабу.

В «Хезболле» пока не комментировали эти сообщения. Источник Iran International, близкий к группировке, сообщил, что связь с лидером отсутствует, но гибель подтверждать не стал.

Насралле было 64 года. Он возглавил группировку после ликвидации Израилем предыдущего лидера и занимал этот пост половину жизни, 32 года. За это время Насралла трансформировал группировку из ополчения, созданного для борьбы с израильскими войсками, оккупировавшими Ливан, в мощную силу с региональным влиянием и стал одним из наиболее выдающихся арабских лидеров.

Большинство времени Насралла скрывался из опасений за свою жизнь. The New York Times рассказала, что, когда в 2002-м лидер «Хезболлы» согласился на интервью, репортера сперва долго возили по окрестностям Бейрута с завязанными глазами, а затем проверили все его вещи, в том числе раскрутили ручки, чтобы убедиться: там только чернила.

В прошлом октябре, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, лидер «Хезболлы» выступил в ее поддержку, группировка обстреляла израильские позиции в знак солидарности с палестинцами. «Хезболла» выпустила свыше 8 тыс. ракет по северу Израиля и оккупированным им Голанским высотами, а также применяла беспилотники. Израильская армия ответила авиаударами, танковым и артиллерийским огнем.

В середине сентября, когда в Ливане взорвались тысячи пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы» (погибли более 40 человек, несколько тысяч получили ранения), Насралла назвал это «беспрецедентным ударом» и заявил о пересечении «всех красных линий». Израиль затем усилил обстрелы «Хезболлы» и объявил о начале военной операции в Ливане.