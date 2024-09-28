Иран пообещал, что Израиль «пожалеет» после гибели лидера «Хезболлы»

Хаменеи после гибели Насраллы: Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях

Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях, заявил Хаменеи, после того как ливанская «Хезболла» подтвердила смерть ее лидера при ударе ЦАХАЛ. Иран поддерживает группировку, но во внутриливанских делах та автономна

Али Хаменеи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях, заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит Tasnim.

«По милости и силе Бога, Ливан заставит преступного, злобного врага пожалеть о своих действиях», — заявил он.

Хаменеи призвал всех мусульман мира поддержать «Хезболлу», в том числе дополнительными ресурсами.

Духовный лидер Ирана выступил с заявлением после того, как ливанское движение «Хезболла» официально подтвердило гибель своего лидера Хасана Насраллы. Иран и палестинская группировка ХАМАС выразили соболезнования в связи с этим.

Операцию, целью которой был Насралла, израильские силы провели вечером 27 сентября. Удар нанесли по подземному центральному штабу группировки, расположенному под жилым зданием в Бейруте, сбросив более 80 бомб весом 1 т каждая. По данным израильских военных, на момент удара там собралось руководство группировки.

На следующий день, 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации Насраллы. Спустя несколько часов «Хезболла» подтвердила его смерть.

Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992-м, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.

Израильская сторона объяснила свои действия планами «Хезболлы» и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений, пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника. По данным источников Axios, Насраллу решили убрать из процесса принятия решений, поскольку тот не шел на деэскалацию и отказывался прекратить поддержку палестинской группировки ХАМАС.

Лидер «Хезболлы» долгое время призывал к «освобождению» Иерусалима и называл Израиль «сионистским образованием», требуя, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на месте государства была создана объединенная Палестина.