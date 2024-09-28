МИД назвал политическим убийство Израилем лидера «Хезболлы»

МИД назвал убийство Насраллы политическим и возложил ответственность за возможную последующую эскалацию на Израиль. Последний не мог не осознавать риск последствий, но все равно пошел на удар, полагают в ведомстве

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы было совершено Израилем по политическим мотивам, Москва его осуждает. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Израиль не мог не осознавать опасность подобных последствий, однако пошел на «убийство ливанских граждан», отметили в министерстве.

Это «практически неизбежно вызовет новый всплеск насилия» и всю ответственность за возможную эскалацию будет нести Израиль, добавили в МИДе.

В заключение ведомство призвало Израиль немедленно остановить боевые действия, чтобы создать условия для политико-дипломатического урегулирования в регионе.

Хасан Насралла погиб в результате удара израильской авиации по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, нанесенного накануне. Движение подтвердило гибель своего лидера. Кроме него в результате удара погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

Соболезнования в связи с гибелью Насраллы выразили Иран и палестинская группировка ХАМАС, в Ираке объявили трехдневный траур.

«Хезболла» после гибели Насраллы пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с ХАМАС. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном.