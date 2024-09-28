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Операция Израиля в Ливане ,  
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Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы» Насраллы

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал справедливым убийство лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Его смерть от израильского авиаудара — это справедливая мера за его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских лиц», — говорится в сообщении.

По словам президента, Насралла и группировка «были ответственны за убийство сотен американцев за четыре десятилетия правления».

Накануне Байден поручил министру обороны США Ллойду Остину еще больше «укрепить оборонительную позицию вооруженных сил страны в ближневосточном регионе». Как отметил президент, это должно «сдержать агрессию и снизить риск более широкой региональной войны».

Резюмируя, он назвал целью США деэскалацию конфликтов в Газе и Ливане «с помощью дипломатических средств».

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Хасан Насралла погиб в результате массированного удара израильской армии по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, который ЦАХАЛ нанесла накануне.

Кроме него тогда погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

Сегодня, 28 сентября, ЦАХАЛ также объявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы» Хасана Халиля Ясина.

Ранее Израиль объявил о проведении на территории Ливана «упреждающей наступательной операции». Ее целью в стране назвали инфраструктуру группировки «Хезболла», которая регулярно обстреливает территорию Израиля.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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