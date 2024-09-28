Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы» Насраллы
Президент США Джо Байден назвал справедливым убийство лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Его смерть от израильского авиаудара — это справедливая мера за его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских лиц», — говорится в сообщении.
По словам президента, Насралла и группировка «были ответственны за убийство сотен американцев за четыре десятилетия правления».
Накануне Байден поручил министру обороны США Ллойду Остину еще больше «укрепить оборонительную позицию вооруженных сил страны в ближневосточном регионе». Как отметил президент, это должно «сдержать агрессию и снизить риск более широкой региональной войны».
Резюмируя, он назвал целью США деэскалацию конфликтов в Газе и Ливане «с помощью дипломатических средств».
Хасан Насралла погиб в результате массированного удара израильской армии по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, который ЦАХАЛ нанесла накануне.
Кроме него тогда погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.
Сегодня, 28 сентября, ЦАХАЛ также объявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы» Хасана Халиля Ясина.
Ранее Израиль объявил о проведении на территории Ливана «упреждающей наступательной операции». Ее целью в стране назвали инфраструктуру группировки «Хезболла», которая регулярно обстреливает территорию Израиля.
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