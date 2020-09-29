Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

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Власти США пытаются «повысить антиправительственные настроения» в среде белорусских католиков, чтобы подстегнуть тех к более активному участию в уличных протестах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает «РИА Новости».

По словам, чтобы столкнуть в Белоруссии католиков и православных, готовится провокация, итогом которой может стать арест, ранение или даже гибель одного из священников Римско-католической церкви.

«Среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей», — пояснил Нарышкин.

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