МВД Белоруссии объявило недействительным паспорт главы местных католиков

Такое решение МВД стало поводом для отказа белорусских пограничников разрешить митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию

Тадеуш Кондрусеви (Фото: Даниил Иванов / Global Look Press)

Отказ белорусских пограничников разрешить главе Конференции католических епископов, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию связан с тем, что выданный ему ранее белорусский паспорт был признан МВД недействительным. Об этом сообщается на сайте Минско-Могилевского архидиоцеза со ссылкой на письмо председателя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо.

«По вопросу принятия решения о признании вашего паспорта недействительным вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел», — приводится на сайте цитата из письма Лаппо.

В митрополии сообщили, что Кондрусевич намерен обратиться за разъяснениями в МВД.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун подтвердил ТАСС факт признания паспорта Кондрусевича недействительным, но причин такого решения не назвал.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД и Погранкомитет Белоруссии.