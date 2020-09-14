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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии объявило недействительным паспорт главы местных католиков

Такое решение МВД стало поводом для отказа белорусских пограничников разрешить митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию
Тадеуш Кондрусеви
Тадеуш Кондрусеви (Фото: Даниил Иванов / Global Look Press)

Отказ белорусских пограничников разрешить главе Конференции католических епископов, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию связан с тем, что выданный ему ранее белорусский паспорт был признан МВД недействительным. Об этом сообщается на сайте Минско-Могилевского архидиоцеза со ссылкой на письмо председателя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо.

«По вопросу принятия решения о признании вашего паспорта недействительным вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел», — приводится на сайте цитата из письма Лаппо.

В митрополии сообщили, что Кондрусевич намерен обратиться за разъяснениями в МВД.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун подтвердил ТАСС факт признания паспорта Кондрусевича недействительным, но причин такого решения не назвал.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД и Погранкомитет Белоруссии.

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков
Политика
Тадеуш Кондрусевич

О том, что Кондрусевича не пустили в Белоруссию пограничники на границе с Польшей, стало известно 31 августа. На следующий день занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ связан с политической деятельностью архиепископа.

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«Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — сказал Лукашенко.

В конце августа Кондрусевич назвал грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания действия силовиков, заблокировавших людей в минском Красном костеле во время разгона одной из акций протеста. Позднее митрополит заявил, что «есть основания полагать, что президентские выборы в Белоруссии прошли нечестно». В сентябре силовики задерживали в Минске людей, пытавшихся укрыться в Красном костеле, в тот же день в столице Белоруссии католики провели крестный ход из-за «гонений на церковь».

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, МВД
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Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну
Общество
Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков
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