МВД Белоруссии объявило недействительным паспорт главы местных католиков
Отказ белорусских пограничников разрешить главе Конференции католических епископов, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию связан с тем, что выданный ему ранее белорусский паспорт был признан МВД недействительным. Об этом сообщается на сайте Минско-Могилевского архидиоцеза со ссылкой на письмо председателя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо.
«По вопросу принятия решения о признании вашего паспорта недействительным вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел», — приводится на сайте цитата из письма Лаппо.
В митрополии сообщили, что Кондрусевич намерен обратиться за разъяснениями в МВД.
Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун подтвердил ТАСС факт признания паспорта Кондрусевича недействительным, но причин такого решения не назвал.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД и Погранкомитет Белоруссии.