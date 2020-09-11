Силовики задержали протестующих возле Красного костела в Минске

На акциях протеста в центре Минска начались задержания. Возле Красного костела (костел святого Симеона и святой Елены) омоновцы попытались догнать и арестовать нескольких женщин. Издание Tut.by опубликовало видео произошедшего.

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На ролике видно, как группа женщин пытается забежать в католический храм, однако люди в масках не дают им попасть в здание. Одна из женщин попыталась помешать задержанию и ударила силовика тростью. После этого несколько мужчин окружили ее и понесли в припаркованный рядом фургон. Женщина кричала, что у нее проблемы с ногой, и попросила оставить ее в покое, однако правоохранители не отреагировали.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии и обратился за комментарием в правозащитный центр «Весна».