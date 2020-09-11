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Протесты в Белоруссии ,  
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Силовики задержали протестующих возле Красного костела в Минске

На акциях протеста в центре Минска начались задержания. Возле Красного костела (костел святого Симеона и святой Елены) омоновцы попытались догнать и арестовать нескольких женщин. Издание Tut.by опубликовало видео произошедшего.

Video

На ролике видно, как группа женщин пытается забежать в католический храм, однако люди в масках не дают им попасть в здание. Одна из женщин попыталась помешать задержанию и ударила силовика тростью. После этого несколько мужчин окружили ее и понесли в припаркованный рядом фургон. Женщина кричала, что у нее проблемы с ногой, и попросила оставить ее в покое, однако правоохранители не отреагировали.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии и обратился за комментарием в правозащитный центр «Весна».

Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев
Общество
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. За первую неделю были арестованы более 7 тыс. человек, из них около 600 заявили об избиениях со стороны силовиков.

26 августа во время очередного разгона протестной акции около ста митингующих попытались спрятаться в Красном костеле. Омоновцы заблокировали все двери в здание и удерживали там людей. Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич осудил действия милиции и заявил, что их поступок является грубым нарушением прав и свобод верующих. На следующий день жительницы Минска встали в «цепь солидарности» возле храма. Они протестовали со связанными руками.

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Теги: протест, Белоруссия, костел
Материалы по теме
Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске
Политика
Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев
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