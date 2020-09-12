В Минске католики совершили крестный ход из-за «гонений на церковь»

Прихожане католической церкви в Минске вечером 11 сентября совершили крестный ход на территории костела Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке, чтобы в Белоруссии прекратились «гонения на церковь» и архиепископ Тадеуш Кондрусевич мог вернуться в страну. Об этом сообщает Catholic.by.

Инициаторами крестного хода выступили верующие старейшего католического прихода Минска во главе с настоятелем каноником Юрием Санько. Общая молитва началась в Золотогорской святыне, богослужение возглавил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.

Согласно сообщению, помимо католиков пришли представители других вероисповеданий, чтобы выразить свою солидарность и поддержать костел в Белоруссии.

«Мы молимся за него [Тадеуша Кондрусевича] и не теряем надежды на то, что наш архипастырь вернется из изгнания, чтобы снова быть вместе с нами и вести к спасению», — заявил Кособуцкий.