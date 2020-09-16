Тихановская назвала Нарышкину «одну известную» причину протестов

Соперница Лукашенко на прошедших выборах президента призвала главу СВР прекратить «транслировать несвежие пропагандистские штампы»

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Причиной протестов в Белоруссии является не «влияние Запада», о котором говорит глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а отказ занимающего пост президента Александра Лукашенко уйти после поражения на выборах. Об этом заявила Светлана Тихановская, за которую, по оценкам противников Лукашенко, на выборах 9 августа было отдано до 80% голосов.

«Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода», — заявила Тихановская, чьи слова цитирует Telegram-канал «Пул первой», который ведет ее пресс-служба.

Соперница Лукашенко, которую парламент Литвы призвал считать избранным президентом Белоруссии, назвала происходящее в стране «внутренним политическим кризисом».

«В требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси. Это стоило бы понять руководителю СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы», — добавила Тихановская.

В среду, 16 сентября, Нарышкин заявил, что Тихановская, как и другие оппозиционеры, находится под «плотной опекой» США, власти которых «играют ключевую роль» в происходящих в Белоруссии событиях.