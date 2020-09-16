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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская назвала Нарышкину «одну известную» причину протестов

Соперница Лукашенко на прошедших выборах президента призвала главу СВР прекратить «транслировать несвежие пропагандистские штампы»
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Причиной протестов в Белоруссии является не «влияние Запада», о котором говорит глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а отказ занимающего пост президента Александра Лукашенко уйти после поражения на выборах. Об этом заявила Светлана Тихановская, за которую, по оценкам противников Лукашенко, на выборах 9 августа было отдано до 80% голосов.

«Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода», — заявила Тихановская, чьи слова цитирует Telegram-канал «Пул первой», который ведет ее пресс-служба.

Соперница Лукашенко, которую парламент Литвы призвал считать избранным президентом Белоруссии, назвала происходящее в стране «внутренним политическим кризисом».

«В требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси. Это стоило бы понять руководителю СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы», — добавила Тихановская.

В среду, 16 сентября, Нарышкин заявил, что Тихановская, как и другие оппозиционеры, находится под «плотной опекой» США, власти которых «играют ключевую роль» в происходящих в Белоруссии событиях.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

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В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

Автор
Евгений Калюков
Белоруссия Светлана Тихановская Сергей Нарышкин
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