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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились в ночь на 29 сентября. Стороны активно применяют тяжелые вооружения и наутро опубликовали новые видео боев. В Ереване обсудили «соразмерный ответ» Азербайджану.
Фото:Armenian Defense Ministry / AP
Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Главное к 10:30

  • За второй день боевых действий 28 сентября погибли 53 военнослужащих непризнанной республики, следует из данных Минобороны Нагорного Карабаха. Азербайджан, как утверждает армянская сторона, потерял около 200 военнослужащих. В Баку своих потерь не раскрыли. В боях обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.
  • На экстренном заседании Совбеза Армении обсудили «соразмерный удар» по силам Азербайджана. Ранее в Минобороны страны заявили, что армия Азербайджана перешла в Нагорном Карабахе к широкомасштабному наступлению по нескольким направлениям. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
  • Обе стороны конфликта утром 29 сентября опубликовали новые видео боевых действий. Минобороны Азербайджана сообщило, что активные столкновения продолжались всю ночь.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее удержать Турцию от участия в конфликте.
  • В Азербайджане ограничили доступ к социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам, сообщил сервис NetBlocks.org, отслеживающий блокировки интернет-ресурсов по всему миру.
  • В Баку опровергли информацию о том, что в Нагорном Карабахе был сбит военный самолет Азербайджана. Сообщения об этом Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией.
  • Посол Армении Вардан Тогаян заявил телеканалу РБК, что признание Ереваном Нагорного Карабаха будет зависеть от развития ситуации и от того, насколько близко к границе подойдут «азербайджанские и турецкие военные формирования».
  • В Армении ввели ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Выехать за границу они смогут, только получив разрешение военкомата.

Что случилось

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана снова начались бои.

Об обстреле Азербайджаном города Степанакерт и других населенных пунктов Нагорного Карабаха из систем залпового огня «Град» рассказал пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщил, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погибли женщина и ребенок.

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По данным Минобороны Азербайджана, 27 сентября около 6:00 по местному времени (7:00 мск) войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. Речь идет о целом ряде сел в районах, контролируемых азербаджанскими властями. «Среди мирного населения имеются убитые и раненые», — утверждалось в сообщении Баку.

В Минобороны Армении, в свою очередь, возложили всю ответственность за столкновения на Азербайджан. По данным Еревана, армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы и первой начала обстрел территории Нагорного Карабаха.

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28 сентября стороны вновь заявили о боях на линии соприкосновения. В Баку сообщили об уничтожении бронетехники, артиллерии и беспилотников противника. В Ереване эти данные опровергли, заявив об успехах в боях с азербайджанской армией.

Расходятся и данные о том, каких успехов добились стороны в ходе боев. Так, в Баку заявили о взятии нескольких стратегически важных высот; в НКР утверждают, что отбили атаку противника.

Нагорный Карабах ввел военное положение. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу и назвал действия Баку объявлением войны. Армянские больницы одновременно прекратили плановый прием пациентов после введения военного положения в стране.

Как отреагировало международное сообщество

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. В телефонном разговоре с премьером Армении Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить военные действия и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Турция поддержала в конфликте Азербайджан: пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара поддерживает Баку и осуждает Ереван за нарушение перемирия.

Когда обострился конфликт

Конфликт между двумя странами обострился в июле 2020 года, когда военные двух стран начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. На протяжении последних двух недель конфликт интенсифицировался: стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения с потерями в армиях обеих стран.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Карабах, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня.

К этому моменту армянские формирования контролировали в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую АО и отделяли регион от территории самой Армении: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы полностью, Агдамский и Физулинский частично. Под контролем Баку осталось около 15% на северо-западе Нагорного Карабаха.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, а на линии разграничения происходят конфликты.

Что будет дальше

Нынешняя эскалация — самая серьезная с войны 1992–1994 годов, констатировал в разговоре с РБК глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсисян. «Фактически речь идет о полномасштабной войне — конфликт проистекает не в режиме локальных столкновений, а проходит по всей линии соприкосновения», — отметил он. По словам Нерсисяна, существует два сценария развития событий. Первый, наиболее вероятный сценарий предполагает свертывание боевых действий, в том числе из-за давления третьих игроков, не желающих эскалации, считает эксперт. Впрочем, нельзя исключать и другой сценарий, при котором конфликт может выйти из-под контроля. «Сохраняется риск эскалации и вовлечение в конфликт территории Армении, а также не исключено, что и третьих игроков — в частности, Турции», — отметил Нерсисян. «Мы видим, что Анкара еще с июльской эскалации очень активно внедрилась в нагорно-карабахский конфликт и от уровня губернаторов до уровня чиновников звучат призывы оказать помощь Азербайджану и отомстить Армении», — пояснил аналитик.

Несмотря на столкновения, стороны едва ли обладают ресурсами для полномасштабной и долгосрочной войны, сказал РБК старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Хотя экономика Азербайджана довольно стабильна, перспектива военных действий по всей протяженности границы до победного конца — очень затратное предприятие с точки зрения и людских ресурсов, и финансовых затрат», — полагает эксперт. Таким образом, считает Притчин, нынешние действия Баку, скорее всего, преследуют тактические цели, а именно — возвращение части территорий Азербайджана. «Министерство обороны страны сообщает, что удалось вернуть до десяти сел в азербайджанских районах, которые были под контролем Армении», — обратил внимание он.

Тем не менее риски продолжения конфликта остаются актуальными, убежден Притчин. Во-первых, масштаб военной мобилизации сторон приобрел довольно внушительный характер. Во-вторых, опасность эскалации повышает недопустимость каждой из сторон выглядеть проигравшей стороной конфликта, добавил аналитик. «В частности, успехи, о которых рапортует Азербайджан, не могут остаться без ответа со стороны Армении и ее попыток вернуть эти территории и нанести противнику ощутимый ущерб», — отметил Притчин. Правительству Армении важно «отыграться» за операцию Азербайджана, учитывая сложное положение нынешнего руководства страны на внутриполитической арене.

Что касается третьих сторон, очевидно, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и наращивать свое влияние в Кавказском регионе. Россия же оказывается в сложной ситуации, так как является ключевым игроком как в контексте трехстороннего формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Россия — Армения — Азербайджан), так и в формате ОБСЕ, где стороны пытаются выработать компромиссы при поддержки Франции и США», — отметил Притчин. Кроме того, у Москвы сейчас нет прямых рычагов воздействия на стороны, уточнил он.

Авторы
Елизавета Антонова, Кирилл Сироткин, Евгений Пудовкин
Армения Азербайджан Нагорный Карабах конфликт обстрел Ильхам Алиев Никол Пашинян
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