В ЦРУ признали прогресс России на покровском направлении
Россия сосредоточена на взятии Покровска и делает в этом успехи, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, передает The Guardian.
«Русские добиваются там некоторого прогресса», — сказал Коэн.
Ранее проблемы ВСУ в направлении Покровска признал украинский президент Владимир Зеленский.
Покровск — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.
В городе находится крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
19 августа глава Донецкой областной военной администрации на подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин объявил о принудительной эвакуации семей с детьми из Покровска. О необходимости эвакуации для жителей города еще 15 августа заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк. Он отметил, что российские войска подошли к Покровску «почти вплотную».
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