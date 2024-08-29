В ЦРУ признали прогресс России на покровском направлении

Россия сосредоточена на взятии Покровска и делает в этом успехи, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, передает The Guardian.

«Русские добиваются там некоторого прогресса», — сказал Коэн.

Сырский сообщил, что Россия не отвела силы от Покровска вопреки плану ВСУ

Ранее проблемы ВСУ в направлении Покровска признал украинский президент Владимир Зеленский.

Покровск — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В городе находится крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе.