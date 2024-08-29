 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЦРУ признали прогресс России на покровском направлении

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия сосредоточена на взятии Покровска и делает в этом успехи, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, передает The Guardian.

«Русские добиваются там некоторого прогресса», — сказал Коэн. 

Сырский сообщил, что Россия не отвела силы от Покровска вопреки плану ВСУ
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее проблемы ВСУ в направлении Покровска признал украинский президент Владимир Зеленский.

Покровск — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В городе находится крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

19 августа глава Донецкой областной военной администрации на подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин объявил о принудительной эвакуации семей с детьми из Покровска. О необходимости эвакуации для жителей города еще 15 августа заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк. Он отметил, что российские войска подошли к Покровску «почти вплотную».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ЦРУ Покровск Украина российские военные
Материалы по теме
Украинские власти закроют все банки в Покровске
Политика
Покровск: что это за город и почему он важен для ВСУ
База знаний
Военные ВСУ назвали «идиотские» приказы причиной ухудшения под Покровском
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Россия добилась отвода судьи-американки от рассмотрения иска АхметоваБизнес, 07:20
В ЦРУ признали прогресс России на покровском направленииПолитика, 07:13
«Государство-дрон». Станут ли роботы будущим войныPro, 07:00
У крупнейшего аэропортового холдинга сменился гендиректорБизнес, 07:00
AB InBev Efes проиграл «Афанасию» суд из-за козла на упаковке пиваБизнес, 07:00
МВД оценило количество нелегальных мигрантов в РоссииОбщество, 06:26
Politico назвала Трампа более предпочтительным для британского бизнесаПолитика, 06:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов сообщил об 11-часовых боях в Курской областиПолитика, 05:29
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 04:59
Ермак и Умеров приедут в США для обсуждения дальних ударов по РоссииПолитика, 04:40
Прокуратура Чехии обвинила основателя украинского фонда в мошенничествеПолитика, 04:32
Кеннеди рассказал, что его жена не одобрила союз с ТрампомПолитика, 04:28
Росстат прекратил публиковать данные о производстве нефтепродуктовЭкономика, 03:55
В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУПолитика, 03:37