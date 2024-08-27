Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боев

Покровское направление остается самым сложным для ВСУ из-за наиболее интенсивных действий российских сил, заявил Зеленский после разговора с Сырским. Они обсудили также ситуацию в районах Торецка, Курахово и Времевки в ДНР

Самым сложным для украинских сил остается покровское направление боев из-за «наиболее интенсивных» действий российских войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В телеграм-канале он рассказал об обсуждении ситуации с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также особое внимание в разговоре они уделили ситуации на направлениях на Торецк, Времевку и Курахово в ДНР. «Были приняты решения по укреплению наших позиций», — отметил Зеленский.

Покровск (Красноармейск) расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. 19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. По данным The Economist, оттуда уехали областная полиция и местная администрация.

Газета писала, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским войскам не хватает людей и припасов, а позиции укрепляются «непроверенными формированиями». Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что украинские войска, которых российские в этом районе превосходят вчетверо по численности, не отдыхают. Один из бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с позывным «Дублин» считает, что проблемы украинских войск усугубляются «идиотскими» приказами.

Местные жители говорили The Washington Post о беспокойстве из-за того, что украинские войска «уходят куда-то еще» и не защищают Покровск. С 6 августа продолжаются бои в Курской области, по данным Минобороны России, к 26 августа ВСУ потеряли более 6,2 тыс. военных.

Торецк — город в Бахмутском районе ДНР с населением около 5 тыс. человек (до начала спецоперации). Он находится примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские войска, и в 20 км от подконтрольной ВСУ Константиновки. Это направление и покровское украинские власти не раз в последние месяцы называли самыми сложными для ВСУ.

Село Времевка находится на стыке ДНР и Запорожской области. По ее наименованию был назван Времевский выступ, в районе которого происходили ожесточенные бои прошлым летом.