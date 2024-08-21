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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии Желанного в ДНР

Минобороны сообщило о взятии села Желанное в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
За сутки российские войска отразили 16 контратак ВСУ, уничтожили склад горючего в зоне боев, сбили семь авиабомб Hammer и 15 снарядов HIMARS, сообщает Минобороны
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Желанное в ДНР, сообщает Минобороны России.

Населенный пункт находится в Ясиноватском районе, примерно в 23 км к западу от Авдеевки, которую российские силы контролируют с февраля. До начала полномасштабных военных действий численность населения Желанного составляла 1,3 тыс. человек, а к апрелю 2024-го там оставались около 100 жителей, передавали украинские СМИ.

12 августа министерство сообщало о «завершенной зачистке» Желанного и других населенных пунктов, в том числе Артемово (Зализного), о занятии которого военные отчитались в понедельник.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В сегодняшней сводке Минобороны говорится, что за сутки российские войска отразили 16 контратак ВСУ на разных направлениях и улучшили тактическое положение.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего в зоне военных действий, сбили семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету «Нептун-МД», 15 снарядов HIMARS и 63 дрона.

Президент Владимир Путин заявлял, что с начала боев в Курской области 6 августа российские силы нарастили продвижение в Донбассе в полтора раза.

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Минобороны Донбасс ДНР Военная операция на Украине
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