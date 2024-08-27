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Военная операция на Украине ,  
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Сырский сообщил, что Россия не отвела силы от Покровска вопреки плану ВСУ

Главком Сырский: атака ВСУ на Курскую область не отвлекла Россию от Покровска
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия после вторжения Украины в Курскую область только усилила давление на Покровск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе, рассказал главком Сырский
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

ВСУ начали операцию в Курской области, стремясь отвлечь российские войска прежде всего от покровского направления, но этого добиться не удалось. Об этом заявил главком украинской армии, генерал Александр Сырский во время форума «Украина 2024. Независимость».

«Противник пытается не снимать части из других направлений, а на покровском направлении он, наоборот, увеличивает свои усилия», — рассказал генерал, передает ТСН.

В этом районе каждый день происходят боестолкновения, ситуация довольно сложная, продолжил Сырский. С его слов, Россия использует свое преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику, а также стремится нарушить логистику ВСУ.

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Покровск расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, он находится в Донбассе неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. Этот город — крупный железнодорожный узел, стратегическое значение которого заключается в его использовании для снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка) в этом смысле приобретает важное значение.

В августе 2024 года к окраинам Покровска вышли российские войска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

The Economist сообщила, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским формированиям не хватает людей и снарядов. Это направление — самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский.

Российские военные за август взяли несколько населенных пунктов на территории ДНР. О контроле над последним из них — селом Орловка — ведомство доложило 27 августа.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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