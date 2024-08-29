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Политика ,  
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Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

По делу о взрыве в «Крокус Сити Холле» проходят среди прочих Гадоев, Исмоилов, Солиев и Солиев и Хамидов, сообщили в суде. Их имена до этого не назывались. Всего в деле более 20 человек, говорил глава ФСБ.

По делу о теракте в «Крокус сити холле» проходят еще пять человек. Речь идет о Гадоеве Ш.Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А. и Хамидове Х. А. В четверге, 29 августа, им продлили меру пресечения по делу, сообщила пресс-служба московских судов. До этого момента их имена не назывались.

В августе свой арест по делу обжаловали другие подозреваемые по делу — Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт, повлекший причинение смерти человеку. Арест четырех предполагаемых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова был продлен в середине августа.

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Взрыв в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Тогда вооруженые автоматическим оружием мужчины вбежали в концертный зал и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Позже они подожгли зал и скрылись. Во время теракта погибли 145 человек, более 550 — пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин говорил, что атака на «Крокус» была совершена руками радикальных исламистов, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Теракту содействовали власти Украины, заявлял глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.

По делу о взрыве задержаны более 20 человек, говорил глава ФСБ Александр Бортников в мае 2024 года. Среди них — как и непосредственные исполнители, так и их пособники, добавлял он.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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Теги
«Крокус Сити Холл» взрыв теракт
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