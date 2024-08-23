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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали арест

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября, сообщается на сайте Басманного суда.

Жалобы на нахождение под стражей поступили от Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт, повлекший причинение смерти человеку. Все они занесены в реестр террористов и экстремистов.

Ранее продление срока ареста обжаловал и предполагаемый исполнитель теракта Мухаммадсобир Файзов. 20 августа суд продлил арест всем четверым срок содержания под стражей до 22 ноября.

Один из обвиняемых в совершении теракта Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии нападению, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Шарипзода изъявил готовность сотрудничать со следствием. Он также частично признал свою вину в некоторых фактических обстоятельствах произошедшего, однако отрицает квалификацию деяния, отмечает агентство.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

В деле 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего по делу о теракте в торговом центре были задержаны более 20 человек.

Теги
Крокус Сити Холл теракт Басманный суд
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