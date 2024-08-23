Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Фото: Андрей Любимов / РБК

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммад Зоир Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — уточнили в материалах суда.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных участников нападения — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Всего в деле 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего по делу о теракте в торговом центре были задержаны более 20 человек.