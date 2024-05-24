Глава ФСБ Бортников: более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе»

Более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

По делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» задержаны более 20 человек, в том числе непосредственные исполнители и их пособники, заявил на заседании совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Бишкеке глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Следствие, по словам главы ведомства, продолжает устанавливать весь круг лиц, причастных к теракту. Подготовку террористов, саму атаку и отход нападавших координировали через интернет члены ячейки «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан», сообщил он.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: в здание ворвались вооруженные лица, которые стали стрелять в зрителей, а затем подожгли концертный зал. В итоге тот полностью сгорел. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали.

В рамках расследования арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам.

Ответственность за теракт взяла на себя «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин говорил, что атака на «Крокус» была совершена руками радикальных исламистов, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2024 года». Бортников прямо заявлял о причастности к нападению украинских спецслужб. Киев это опровергал.