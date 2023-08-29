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Bloomberg анонсировал первый в 2023 году зарубежный визит Путина

Bloomberg: Кремль начал подготовку поездки Владимира Путина на форум в Китай
Готовится визит Путина на форум «Один пояс, один путь» в Китае в октябре, сообщили источники Bloomberg. Помощник президента анонсировал такие планы в июле, но в августе Путин уже отказывался от поездки в ЮАР
Владимир Путин во время одной из своих прошлых поездок в Китай
Владимир Путин во время одной из своих прошлых поездок в Китай (Фото: Mark Schiefelbein / Getty Images)

Президент России Владимир Путин посетит Китай в октябре, он примет участие в форуме «Один пояс, один путь», сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника. Собеседники агентства сказали, что визит готовится. Ранее такую возможность допускал помощник президента Юрий Ушаков: в июле он говорил, что приглашение на форум получено и глава государства планирует туда поехать.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина планируются зарубежные визиты осенью, но заранее их анонсировать не будут.

Си Цзиньпин в марте посетил Россию, тогда он пригласил российского президента в Китай. Путин присутствовал на двух предыдущих форумах «Один пояс, один путь» — в 2017 и 2019 годах.

Последняя на сегодняшний день международная поездка Путина состоялась в декабре 2022 года — тогда он был с рабочим визитом в Белоруссии. В том же месяце президент присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Киргизии, а в ноябре — на саммите ОДКБ в Армении.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Кремль назвал ордер юридически ничтожным. Следственный комитет завел дело против прокурора Карима Ахмада Хана и судей МУС.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Россия отказалась быть участницей договора в 2016 году, документ также не ратифицирован Китаем, Турцией, США.

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22–24 августа в ЮАР проходил саммит БРИКС, в котором Путин участвовал по видеосвязи. ЮАР ратифицировала Римский статут.

В Нью-Дели 9–10 сентября пройдет очный саммит G20, российскую делегацию на нем будет возглавлять глава МИДа Сергей Лавров, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова ТАСС.

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