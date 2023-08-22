Как визит Эрдогана в Москву может повлиять на перспективы зерновой сделки Возврат к прежнему соглашению невозможен, считают эксперты: речь может идти о новом формате

Реджеп Эрдоган, по данным турецких СМИ, едет в Россию, чтобы попытаться убедить Владимира Путина вернуться к зерновой сделке. Едва ли речь может идти о прежнем соглашении, полагают эксперты, — скорее о новом формате

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Как президенты России и Турции договаривались о встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на источники в канцелярии турецкого лидера, сообщили близкая к правящей партии газета Yeni Şafak и телеканал NTV. По их информации, визит станет шагом к тому, чтобы восстановить зерновую сделку. Источники турецких СМИ утверждают, что по этому вопросу был достигнут значительный прогресс. Более того, говорят они, Анкара считает ненормальной ситуацию, при которой черноморский зерновой коридор действует без участия Москвы.

Предположения о скорой встрече Путина и Эрдогана обсуждаются последние три недели. 2 августа между ними состоялся телефонный разговор — по сообщению Кремля, речь шла в том числе и о «подготовке возможной встречи двух лидеров». Эрдоган выражал надежду на то, что Путин приедет в Турцию в августе. «Точная дата еще не определена», — сказал президент Турции 4 августа, но «этот вопрос прорабатывают главы МИДа и разведки». В свою очередь, президент России на пресс-конференции 29 июля сказал: «Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим».

Черноморскую зерновую инициативу Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН согласовали в июле 2022 года. Она предполагала создание в Черном море безопасного коридора, по которому из портов Одессы, Черноморска и Южного экспортировалось бы украинское зерно. Параллельно с этим Россия и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании: в этом юридически не обязывающем документе Москва обещала «содействовать» экспорту украинской продукции по коридору, а ООН — способствовать тому, чтобы барьеры, введенные против экспорта российского продовольствия и удобрений, были сняты. На протяжении последующего года Москва неоднократно утверждала, что условия меморандума в ее отношении не выполняются. Для сохранения сделки она выдвинула пять условий: переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса (с началом боевых действий его работа была приостановлена, а в июне 2023 года он был подорван); разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. С момента заключения зерновой сделки ее действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В тот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня». Москва заявляла, что отказалась продлевать соглашение из-за того, что ее условия так и не были выполнены; вернуться к соглашению она готова только при их выполнении. 10 августа Военно-морские силы Украины заявили о создании так называемых временных коридоров в Черном море. Они предназначены для торговых судов, которые идут в порты Черноморска, Одессы и Южного или из них. В Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза. 16 августа сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из Одессы, став первым торговым судном, которое покинуло украинский порт после прекращения зерновой сделки.

После прекращения зерновой сделки Эрдоган настаивал на ее возобновлении, однако, по информации The Wall Street Journal, в конце июля его просьбы обсудить этот вопрос были проигнорированы. Отказ России продлевать сделку последовал после ряда шагов Анкары, которые продемонстрировали ее поворот на Запад, отмечало издание. В их числе готовность одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО и передача Киеву командиров украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Последнее решение Дмитрий Песков называл «нарушением имевшихся договоренностей».

«После того как Зеленский покинул Турцию, Эрдоган и Путин не общались около пяти недель. Из происходящего было понятно, что между ними повеял какой-то холодок. Необщение с Эрдоганом — это все-таки некий месседж, — отмечает в беседе с РБК эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев. — Анкаре дают понять, что Москве это (передача бойцов «Азова». — РБК) не понравилось. Это был хороший пиар для Зеленского, но почему на это пошел турецкий президент, мы не знаем. Теперь, вероятно, Эрдоган хочет убедить Путина, что это решение было меньшим злом».

Ясности, когда и как пройдет встреча двух президентов, пока нет. 21 августа Эрдоган предположил, что он и Путин смогут пообщаться в сентябре — на встрече G20 в Индии или на сессии Генассамблеи ООН в США (пока в одобренном списке российской делегации Владимир Путин не указан). «Если мы найдем возможность в этой напряженной обстановке, то встретимся и поговорим с Путиным с глазу на глаз», — заявил турецкий президент (цитата по Milliyet).

Зерновая сделка — главный вопрос повестки; по словам Эрдогана, он намерен изменить отношение Путина к ней на «положительное». Эрдоган также отметил, что скоро министр иностранных дел Турции может поехать в Россию, «потому что очень важно, чтобы работа была очной».

Каковы шансы возобновить зерновую сделку

Параллельно с сообщениями о возможной встрече с турецкой стороны регулярно поступают заявления о том, что работа по зерновой сделке продолжается и намечается некоторый прогресс. Как сообщило 14 августа агентство ТАСС, Анкара активизировала контакты на этот счет с Украиной, США и Евросоюзом — работа идет по линиям МИДа, Минобороны и Минторга. По информации агентства, по зерновой сделке турецкие представители общаются и с Москвой.

В Анкаре уверены: восстановить зерновую сделку турецкому президенту под силу. «Если поставок [зерна] не будет, то есть опасность наступления голода. Сейчас почти все мировые лидеры и генеральный секретарь ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему. Он прилагает большие усилия. И я убежден, что он способен решить вопрос [о возобновлении сделки]», — заявил 12 августа в интервью телеканалу A-Haber министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Заявлений с российской стороны на этот счет в последнее время не было.

В экспертном сообществе выделяют несколько причин, по которым Турция пытается восстановить зерновую сделку. Во-первых, это собственный экономический интерес Анкары. Более 80% турецкого импорта пшеницы приходится на Россию и Украину, говорит турецкий политолог Керим Хас, и, когда сделка еще действовала, Турция покупала зерно со скидкой. «В марте 2024 года в Турции пройдут местные выборы, и Эрдоган хочет на них взять контроль над Стамбулом, который сейчас находится у оппозиционного блока. Поэтому сейчас ему важно добиться более низких цен на хлеб и основные продукты», — отмечает эксперт в беседе с РБК.

Турция производит муку и является одним из лидеров по ее экспорту, говорит Яшар Ниязбаев; сейчас страна заняла нишу в африканских государствах, а прекращение зерновой сделки может привести к тому, что Анкара эти позиции утратит.

Во-вторых, восстановление зерновой сделки принципиально важно для имиджа Турции на международной арене. «С одной стороны, это даст Эрдогану дополнительные бонусы в его отношениях с Кремлем, а с другой — откроет дополнительное пространство для маневра в контактах с Западом», — считает Хас.

В-третьих, это ситуация с безопасностью в Черном море: после прекращения сделки Минобороны России заявило, что все идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Чтобы убедиться в том, что это не так, заявляли в российском МИДе, Москва оставляет за собой право такие суда досматривать.

13 августа силы ВМФ России принудительно остановили в Черном море сухогруз «Шюкрю Окан», который принадлежит гражданину Турции и под флагом Палау следовал в украинский порт Измаил. После досмотра на предмет запрещенных грузов его капитан подписал документ, что «никакого ущерба и повреждений» судну причинено не было. При этом в турецком Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента заявили: «Российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море».

«На мой взгляд, после того как Россия вышла из зерновой сделки, геополитические и военные риски в Черном море выросли. Чтобы их минимизировать, Эрдогану сделку надо восстановить, — отмечает Хас. — Возможно, речь будет идти не о том же соглашении, что было подписано год назад, но о новом формате, который был бы приемлем для Москвы. Например, [можно] договориться о том, чтобы российское зерно и удобрения в рамках отдельного соглашения поставлять на мировой рынок через турецкую территорию».