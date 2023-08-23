Си Цзиньпин пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил ужин лидеров БРИКС, но не пошел на бизнес-форум, где было запланировано его выступление, сообщает Bloomberg.

Вместо китайского лидера на форуме выступил министра торговли Китая Ван Вэньтао.

На ужине, помимо Си Цзиньпина присутствовал президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поездка Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге — его второй иностранный визит в этом году. В начале года он приезжал в Россию.

Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. День начала саммита, 23 августа, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, — около двух часов. На первой сессии лидеры и десять членов от каждой делегации обсудят чувствительные глобальные вопросы — геополитика, вопросы безопасности, финансы и экономика, рассказывал РБК шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал.



Вторая, закрытая сессия, предполагает более широкий состав участников: на ней, в частности, будут представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. Эти организации представят свои доклады. Также прозвучит обращение к команде конференции «БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного, устойчивого роста и инклюзивной многосторонности», а в конце главы государств примут итоговую декларацию, над которой работали шерпы БРИКС.