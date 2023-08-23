branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
Криптовалютчики из России обратились в суд, потеряв $12 млн из-за хакеров Технологии и медиа, 04:42
В России вернут штрафы за среднюю скорость. Как это будет работать Авто, 04:40
Московские аэропорты возобновили свою работу Политика, 04:17
Минобороны заявило о пресечении атаки трех дронов на Москву Политика, 04:04
Си Цзиньпин пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС Политика, 03:51
Беспилотник попал в здание на территории «Москва-Сити» Политика, 03:24
Главреда издания в Ростове обвинили в дискредитации после вручения медали Политика, 03:09
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Аэропорты Москвы прекратили принимать и отправлять самолеты Общество, 03:05
Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения стабильной Политика, 02:35
Медведев допустил присоединение к России Абхазии и Южной Осетии Политика, 02:34
Путин ночью встретился c Пасечником и Балицким в Кремле Политика, 02:01
В Латвии предложили отсрочку россиянам с ВНЖ для сдачи языкового экзамена Общество, 01:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Посольство заплатило налог на недвижимость российского центра в Хельсинки Политика, 01:02
Политика ,  
0 

Си Цзиньпин пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС

Bloomberg: Си Цзиньпин пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил ужин лидеров БРИКС, но не пошел на бизнес-форум, где было запланировано его выступление, сообщает Bloomberg.

Вместо китайского лидера на форуме выступил министра торговли Китая Ван Вэньтао.

На ужине, помимо Си Цзиньпина присутствовал президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поездка Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге — его второй иностранный визит в этом году. В начале года он приезжал в Россию.

Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. День начала саммита, 23 августа, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, — около двух часов. На первой сессии лидеры и десять членов от каждой делегации обсудят чувствительные глобальные вопросы — геополитика, вопросы безопасности, финансы и экономика, рассказывал РБК шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал.

Вторая, закрытая сессия, предполагает более широкий состав участников: на ней, в частности, будут представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. Эти организации представят свои доклады. Также прозвучит обращение к команде конференции «БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного, устойчивого роста и инклюзивной многосторонности», а в конце главы государств примут итоговую декларацию, над которой работали шерпы БРИКС.

Теги
Китай КНР Си Цзиньпин БРИКС
Материалы по теме
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина
Политика
Си Цзиньпин призвал к расчетам в нацвалютах в рамках ШОС
Политика
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Политика