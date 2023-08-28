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Кремль заявил о нежелании анонсировать зарубежные поездки Путина

Песков: зарубежные поездки Путина планируются, но анонсировать их Кремль не будет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Зарубежные поездки президента Владимира Путина планируются, но Кремль не намерен объявлять о них заранее «по понятным причинам».

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о международных визитах российского президента, учитывая выданный Международным уголовным судом ордер на его арест.

«Планируются, да. Планируются, осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать. Заранее мы по понятным причинам не хотим это анонсировать», — ответил Песков.

В работе саммита БРИКС, которых проходил в ЮАР с 22 по 24 августа, Путин принимал участие по видеосвязи. Он стал единственным из лидеров стран БРИКС, кто не присутствовал на встрече лично.

О том, что российский лидер не поедет на саммит БРИКС, власти ЮАР сообщили 19 июля, отметив, что такое решение было принято «по взаимной договоренности». Российскую делегацию в Йоханнесбурге возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». ЮАР ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, из-за чего Претория столкнулась с дилеммой: физическое присутствие российского президента в ЮАР предполагало бы его арест. Россия, которая не ратифицировала договор о деятельности МУС, называла решение об ордере юридически ничтожным.

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Дмитрий Песков МУС ордер на арест Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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