Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи

Путин заявил, что БРИКС обогнала «Большую семерку» по паритету покупательной способности и достигла одной четвертой доли мирового ВВП. Он связался с участниками саммита по видеосвязи, остальные лидеры приехали лично

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин по видеосвязи выступил перед участниками Делового форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге, трансляцию вел РБК.

«Доля стран объединения, в которых проживают более 3 млрд человек, достигла в мировом ВВП почти 26%, а по паритету покупательной способности «пятерка» обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год — 31,5 против 30%», — сказал Путин.

По его мнению, «набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей», доля американской валюты в расчетах между странами БРИКС снижается и в 2022 году равнялась 28,7%. Президент отметил растущий объем экспорта агропродукции из России: в прошлом году в Африку доставили 11,5 млн т таких грузов, а за первые полгода 2023-го — почти 10 млн т.

«И это несмотря на введенные против нас незаконные санкции, которые серьезно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей», — подчеркнул Путин.

Он напомнил свои слова о готовности заместить зерно с Украины как на коммерческой основе, так и в виде «безвозмездной помощи нуждающимся государствам». «Тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай. В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тыс. т зерна», — рассказал он. Путин добавил, что Россия обеспечит и бесплатную доставку грузов, соответствующие переговоры с партнерами идут к завершению.

Саммит БРИКС продлится до 24 августа. Четверо из пяти лидеров блока будут присутствовать на мероприятии лично, а российский президент Владимир Путин — по видеосвязи.

Путин принял решение не посещать ЮАР лично на фоне скандала с ордером на арест, выписанным на его имя Международным уголовным судом (МУС). Судьи инкриминируют ему и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным, поскольку не признает его юрисдикцию. Следственный комитет возбудил дело в отношении прокурора МУС Карима Хана.

ЮАР ратифицировала основной документ МУС — Римский статут. Власти республики пытались уладить ситуацию. «Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это как если бы вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его», — говорил вице-президент Пол Машатиле, отметив, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы Путин не приезжал. «Однако россияне недовольны. Они хотят, чтобы он приехал», — добавлял Машатиле.

«Я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание сейчас в России», — говорил Путин.