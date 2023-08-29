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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Кремль исключил участие Путина в похоронах Пригожина

Песков: присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Решение о похоронах Евгения Пригожина и других сотрудников ЧВК «Вагнер», погибших в авиакатастрофе 23 августа, принимают их родные и близкие, заявил Дмитрий Песков. Владимир Путин не будет там присутствовать
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

На похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не предусмотрено присутствие президента Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Что касается самих похорон, Кремль не располагает этой информацией. «Все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них», — сказал Песков.

Накануне он также сказал, что не имеет этих сведений.

Бизнес-джет Embraer-135 Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа. Самолет летел из Москвы в Петербург, он рухнул близ населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. Все десять человек на борту погибли. Три дня спустя Следственный комитет по итогам молекулярно-генетических экспертиз подтвердил, что обнаруженные на месте крушения тела принадлежат людям из заявленного полетного списка. По данным Росавиации, помимо Пригожина, это командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, несколько бойцов ЧВК, гендиректор связанной со структурами предпринимателя ЗАО «Нева» Валерий Чекалов и три члена экипажа.

По факту авиакатастрофы заведено дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В числе причин крушения, по данным источника РБК, следователи рассматривают в том числе внешнее воздействие.

На следующий день после крушения Путин выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, рассказал, что знал Пригожина «очень давно, с начала 1990-х годов», и назвал его талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой, допускавшим серьезные ошибки. По словам Путина, погибшие внесли существенный вклад в общее дело «борьбы с неонацистским режимом на Украине». ЧВК «Вагнер» активно участвовала в военных действиях; в частности, по словам Пригожина, именно его бойцы взяли Бахмут (Артемовск), при этом потеряв около 20 тыс. человек. Вагнеровцы перестали участвовать в боях на Украине незадолго до неудавшейся попытки мятежа Пригожина в конце июня.

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Песков заявлял, что вокруг крушения Embraer «очень много спекуляций», которые на Западе «подаются с известного угла», и назвал ложью версии о причастности Кремля к произошедшему. Он призвал дождаться фактов и результатов следствия. Расследование обстоятельств авиакатастрофы также начала специальная комиссия Росавиации.

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Дмитрий Песков Кремль Евгений Пригожин Владимир Путин похороны ЧВК Вагнер авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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