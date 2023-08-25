Кремль опроверг причастность к гибели Пригожина

Вокруг гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций, и на Западе эти спекуляции «подаются с известного угла», заявил Песков, предложив дождаться фактов и результатов следствия

Фото: Мария Лисицына . РБК

Вокруг ситуации с крушением самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, много спекуляций, необходимо дождаться фактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На просьбу журналиста прокомментировать версию Запада о причастности Кремля к падению самолета Пригожина и о том, что это было убийство, Песков ответил, что «все это ложь».

«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла <...>. Все это ложь абсолютно. Здесь, конечно, освещая эту проблематику, нужно все-таки исключительно основываться на фактах. Их пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера президент сказал, что именно ждет результатов следствия», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что в последнее время Путин не встречался с Пригожиным в Кремле. О том, что они могли встретиться, ранее сообщал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Представитель Кремля также не смог ответить на вопрос, посетит ли Путин похороны, если гибель Пригожина подтвердится. Он указал на то, что пока неизвестно, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием.

«Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области. По его словам, первичные данные говорят о том, что на борту находились представители ЧВК «Вагнер». Он отметил, что они внесли существенный вклад в общее дело «борьбы с неонацистским режимом на Украине».

Глава государства рассказал, что знал Пригожина «очень давно, с начала 90-х годов». Он назвал его талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой и серьезными ошибками в жизни.

Пригожин 23 июня обвинил Минобороны России в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» (министерство это опровергло), а на следующий день объявил о блокировке штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 24 июня силы ЧВК «Вагнер» и ее техника начали движение в сторону Москвы. Путин назвал это попыткой мятежа. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — говорил глава государства. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил развернуть бойцов. Дело против бизнесмена закрыли, а также позволили ему выехать в Белоруссию. Позднее Пригожин приезжал в Россию.

Бизнес-джет Embraer-135 упал в Тверской области 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, сообщала Росавиация. В МЧС заявили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Тела на месте крушения нашли и отправили на экспертизу. По данным «Фонтанки», будет проведена генетическая экспертиза.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает различные версии, в том числе о «внешнем воздействии», сообщал источник РБК.