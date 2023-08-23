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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Росавиация назвала владельца разбившегося в Тверской области самолета

Росавиация: владельцем разбившегося в Тверской области самолета была компания «МНТ-Аэро»
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Катастрофа самолета Пригожина
Самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках. Специальная комиссия начала расследование обстоятельств и причин катастрофы с Embraer-135. В списке пассажиров был Евгений Пригожин

Росавиация назвала владельца разбившегося в Тверской области самолета
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Владельцем разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer является ООО «МНТ-Аэро», специализирующийся на бизнес-перевозках, сообщили в Росавиации.

Специальная комиссия ведомства начала расследование обстоятельств и причин катастрофы с самолетом Embraer-135 (ЕВМ-135BJ).

«Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования», — говорится в сообщении.

Бизнес-джет, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, разбился близ населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительным данным, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. В МЧС сообщали, что все находившиеся на борту погибли.

Журналистка Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишут, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину. В 2019 году под американские санкции попали три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежали Пригожину: Hawker 800 XP, British Aerospace 125 и Embraer ERJ-135. Тогда они были зарегистрированы за пределами России.

На момент катастрофы в небе находился и еще один самолет, которым пользовался Пригожин — тоже Embraer с бортовым номером RA-02748. Спустя примерно полтора часа он приземлился в Оставьево, следует из данных FlightRadar24.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что тела восьми погибших уже обнаружены на месте крушения.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер», с которыми он пообщался, подтверждают, что Пригожин погиб в результате катастрофы. По его словам, вместе с Пригожиным погиб командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Елена Чернышова
Тверская область авиакатастрофа Евгений Пригожин Росавиация самолет
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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