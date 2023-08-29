Habertürk назвал дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Переговоры, на которых Эрдоган и Путин будут обсуждать зерновую сделку, пройдут в Сочи 4 сентября. Новую формулу соглашения выработает Анкара после контактов с Москвой, Киевом и ООН

реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Turkish Presidency / Global Look Press)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября, сообщает телеканал Habertürk в соцсети X (бывшая Twitter). Агентство Bloomberg ранее приводило другую дату поездки Эрдогана в Россию — 8 сентября.

Как пишет Hürriyet со ссылкой на источники, они могут обсудить новую формулу зерновой сделки, которую собирается выработать Анкара.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 августа приезжал в Киев на встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой администрации президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой. Газета сообщает, что тогда Фидан выслушал позицию Киева и теперь собирается «применить тот же метод» к Москве, то есть прислушаться к властям в России, а затем поговорить с представителями ООН.

Анкара не хочет заключать новую зерновую сделку без Москвы, а выступает за соглашение, которое будет устраивать обе стороны — Россию и Украину, передает Hürriyet.

На прошлой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров сказал генсеку ООН Антониу Гутерришу, что Москва готова вернуться к сделке «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной». Об этом же заявил и Путин, отметив, что ни одно из условий страны ранее не выполнялось. В апреле МИД называл среди них переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование активов и счетов компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

С 18 июля Россия прекратила участие в заключенном летом 2022 года соглашении, которое предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на поставки российских сельхозпродукции и удобрения. Российское Минобороны заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Аналогичное предупреждение выпустила Украина.