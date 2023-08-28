Bloomberg назвал дату встречи Путина и Эрдогана в России

Bloomberg: Путин и Эрдоган могут встретиться в России 8 сентября

Президент Турции Эрдоган намерен посетить Россию до саммита G20 в Индии, его личная встреча с российским лидером Путиным может состояться 8 сентября, передает Bloomberg. Ранее ТАСС называл другую дату — 4 сентября

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

По словам источников, Эрдоган может посетить Россию прежде, чем отправится в Индию для участия в саммите G20 в Нью-Дели. Пресс-служба президента Турции отказалась от комментариев Bloomberg.

Эрдоган рассчитывает, что зерновая сделка, которая позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море, будет возобновлена, отмечает агентство.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что встреча турецкого и российского лидеров пройдут 4 сентября. Источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента, в свою очередь, заявил, что конкретики пока нет, но встреча может пройти в сентябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что личные переговоры Путина и Эрдогана состоятся в скором времени. Подготовкой к ним уже заняты администрации обоих президентов, добавил он.

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