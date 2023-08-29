branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Володин поддержал ужесточение ответственности для электросамокатчиков Политика, 10:07
Джокович возглавит рейтинг ATP и обновит абсолютный рекорд после US Open Спорт, 10:04
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде Pro, 10:02
Задорнов заявил об откате валютного рынка по участию иностранцев в 1990-е Финансы, 10:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики Pro, 09:46
Медведев счел слова Киева об ударах по Крыму приближением апокалипсиса Политика, 09:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Красноярске арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта Общество, 09:39
Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам по делу о «фейках» про армию Политика, 09:28
Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении Политика, 09:23
Как россиянам получить «золотую визу» Португалии до закрытия программы Pro, 09:18
В Приморье заметили медведя с бидоном на голове. Видео Общество, 09:17
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 09:10
Власти предложили разрешить хранение взрывоопасных удобрений в портах Экономика, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ сообщила о сложностях при разработке гарантий безопасности для Киева

WSJ: США пока не могут выработать четкие гарантии безопасности для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
В Вашингтоне и Европе опасаются, что в случае смены власти в США следующая администрация сможет отменить обязательства предыдущей. Европейские чиновники полагают, что смогут заключить ряд соглашений с Украиной не ранее 2024 года
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена и ее европейские союзники, которые разрабатывают планы долгосрочной военной помощи Украине, сталкиваются с трудностями при выработке четких гарантий безопасности для Киева, пишет The Wall Street Journal.

Чиновники в западных государствах ищут способы закрепить обещания поддержки, чтобы в будущем, в случае смены власти в этих странах, их нельзя было отозвать. В частности, пишет WSJ, в Европе опасаются, что, если победу на выборах в США в 2024 году одержит Дональд Трамп, он попытается сократить объемы помощи Украине. Трамп уже доказал, что готов отменить соглашения, заключенные прежней администрацией с другими странами (например, во время первого президентского срока он вывел США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном).

Европейским государствам не хватает финансовых и военных возможностей, чтобы компенсировать отсутствие или сокращение помощи Киеву со стороны США, пишет газета. Большинство стран привержены поддержке Украины, однако далеко не у всех уровень оборонной промышленности сравним с американской.

Хотя и Республиканская, и Демократическая партия поддерживают украинскую сторону, ведущие кандидаты в президенты от республиканцев дали понять, что в случае избрания не смогут поддерживать нынешний уровень поддержки Украины, отмечает WSJ.

Байден во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе говорил, что США будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах в области безопасности для Украины. По словам чиновников, опрошенных WSJ, Вашингтону еще предстоит определить, как будут выглядеть эти соглашения. Одно из предложений — заключить не договор, а меморандум о взаимопонимании с Украиной, который не потребует одобрения конгресса (по Конституции США международные договоры должны быть одобрены большинством в две третьих голосов сената; отменить их сможет такое же большинство).

Европейские чиновники предупреждают, что подготовка гарантий безопасности займет много месяцев; при этом ожидается, что некоторые двусторонние соглашения можно будет заключить только в следующем году. Странам необходимо обсудить с Украиной венные потребности Киева в будущем.

Читайте на РБК Pro
Украина анонсировала отказ от контракта с «Газпромом». Мнение аналитиков
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Индекс страха и жадности растет: что случилось на рынке криптовалют
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности

12 июля страны G7 приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, антикоррупционном законодательстве. В августе Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. Затем переговоры с Украиной запустила Великобритания. В Париже рассчитывают, что диалог с Киевом начнется в ближайшие недели, пишет WSJ со ссылкой на французских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал важность гарантий, но подчеркивал, что они не должны заменять членство в НАТО. Альянс обещал Киеву упростить вступление в блок.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности и Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения собственной безопасности. Что касается вступления Киева в НАТО, оно, по мнению Путина, не повысит безопасность Украины, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина гарантии безопасности США Европа Джо Байден Дональд Трамп
Материалы по теме
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
Политика
Евросоюз объяснил неготовность дать Украине гарантии безопасности
Политика
На Украине сообщили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности
Политика