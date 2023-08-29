WSJ сообщила о сложностях при разработке гарантий безопасности для Киева

В Вашингтоне и Европе опасаются, что в случае смены власти в США следующая администрация сможет отменить обязательства предыдущей. Европейские чиновники полагают, что смогут заключить ряд соглашений с Украиной не ранее 2024 года

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Администрация президента США Джо Байдена и ее европейские союзники, которые разрабатывают планы долгосрочной военной помощи Украине, сталкиваются с трудностями при выработке четких гарантий безопасности для Киева, пишет The Wall Street Journal.

Чиновники в западных государствах ищут способы закрепить обещания поддержки, чтобы в будущем, в случае смены власти в этих странах, их нельзя было отозвать. В частности, пишет WSJ, в Европе опасаются, что, если победу на выборах в США в 2024 году одержит Дональд Трамп, он попытается сократить объемы помощи Украине. Трамп уже доказал, что готов отменить соглашения, заключенные прежней администрацией с другими странами (например, во время первого президентского срока он вывел США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном).

Европейским государствам не хватает финансовых и военных возможностей, чтобы компенсировать отсутствие или сокращение помощи Киеву со стороны США, пишет газета. Большинство стран привержены поддержке Украины, однако далеко не у всех уровень оборонной промышленности сравним с американской.

Хотя и Республиканская, и Демократическая партия поддерживают украинскую сторону, ведущие кандидаты в президенты от республиканцев дали понять, что в случае избрания не смогут поддерживать нынешний уровень поддержки Украины, отмечает WSJ.

Байден во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе говорил, что США будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах в области безопасности для Украины. По словам чиновников, опрошенных WSJ, Вашингтону еще предстоит определить, как будут выглядеть эти соглашения. Одно из предложений — заключить не договор, а меморандум о взаимопонимании с Украиной, который не потребует одобрения конгресса (по Конституции США международные договоры должны быть одобрены большинством в две третьих голосов сената; отменить их сможет такое же большинство).

Европейские чиновники предупреждают, что подготовка гарантий безопасности займет много месяцев; при этом ожидается, что некоторые двусторонние соглашения можно будет заключить только в следующем году. Странам необходимо обсудить с Украиной венные потребности Киева в будущем.

12 июля страны G7 приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, антикоррупционном законодательстве. В августе Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. Затем переговоры с Украиной запустила Великобритания. В Париже рассчитывают, что диалог с Киевом начнется в ближайшие недели, пишет WSJ со ссылкой на французских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал важность гарантий, но подчеркивал, что они не должны заменять членство в НАТО. Альянс обещал Киеву упростить вступление в блок.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности и Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения собственной безопасности. Что касается вступления Киева в НАТО, оно, по мнению Путина, не повысит безопасность Украины, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене».