Финляндия будет оформлять визы россиянам только в четырех городах

С 1 сентября заявления на туристические визы Финляндия будет принимать только по понедельникам и только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финляндия ограничивает прием визовых заявлений в России до 500 в день. Заявления на туристические визы компания с 1 сентября будет принимать только по понедельникам и только в четырех городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Сообщение ведомства передает его официальный партнер по приему визовых документов в России — VFS Global.

В МИД Финляндии предупредили, что, если подать заявление в неправильной категории или запросить туристическую визу в любой день, кроме понедельника, документы приняты не будут, и придется заново записываться на прием. «Подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели вашей поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», — предупреждает министерство.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала туристов из России «проблемой, которую нужно решать». Она сообщила, что Хельсинки принимает меры по сокращению выдачи туристических виз. По ее словам, россияне в основном поддерживают спецоперацию на Украине, а визовые ограничения дадут им понять, что Финляндия считает действия Москвы агрессией.

ЕС с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, предусматривавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.

Посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз. Эстония с 18 августа решила не пускать россиян в страну и по уже действующим визам, виданным Таллином.

С 30 по 31 августа в Праге пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС, в ходе которой будет обсуждаться в том числе и вопрос об ограничении выдачи туристических виз россиянам.

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Франция и Германия заявят во время встречи о своем намерении выступить за продолжение выдачи виз стран ЕС россиянам.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель усомнился, что министры иностранных дел ЕС на предстоящей встрече в Чехии единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

По его словам, в ЕС необходимо пересмотреть способы получения визы для некоторых граждан России, в особенности российских олигархов. «Мы должны быть более избирательными», — подчеркнул Боррель.

В Еврокомиссии предупреждали, что ЕС не может полностью прекратить выдавать россиянам визы, поскольку это не предусмотрено Визовым кодексом объединения.