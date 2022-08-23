Премьер-министр Финляндии назвала российских туристов проблемой

«Проблему» с приездом большого количества российских туристов в Финляндию нужно решать, считает премьер-министр страны Санна Марин. Визовую политику Хельсинки она описала как «замедление» выдачи разрешительных документов

Санна Марин (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Проблему приезда российских туристов в Финляндию нужно решать, считает премьер-министр республики Санна Марин. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает Yle.

Описывая политику Финляндии в отношении россиян, Марин уточнила, что страна предпринимает шаги, чтобы сократить число выданных туристических виз. «Скажу прямо: мы тормозим выдачу виз, чтобы они не выдавались так, как раньше», — сказала Марин.

«Приезд туристов — это проблема, которую нужно решать», — подчеркнула она.

В то же время правительство обсуждает введение гуманитарной визы для россиян, благодаря которой они смогут, например, приезжать к родственникам, которые живут в Финляндии. Разрывать эти связи Финляндия не хочет, подчеркнула она.

По ее словам, большая часть россиян поддерживают спецоперацию России на Украине и ограничения на количество туристических виз должно им показать, что Финляндия считает действия Москвы агрессией.

Также Марин сообщила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России, несмотря на то что предстоящая осень будет «сложной» для Европы из-за роста цен на энергоносители.

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После начала специальной военной операции России на Украине, целями которой Москва назвала защиту населения Донбасса, «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, страны ЕС прекратили авиасообщение с Россией. В середине июля Россия отменила коронавирусные ограничения и открыла сухопутные границы.

МИД Финляндии после этого заявил, что россияне с туристическими визами стали использовать страну как «перевалочный пункт», чтобы попасть в другие страны Шенгенского соглашения. Всего с начала 2022 года граждане России подали почти 60 тыс. заявлений на получение шенгенской визы в Финляндии, что больше, чем за весь прошлый год, говорил советник по культурным вопросам посольства Финляндии в Москве Юсси Палмен.

16 августа правительство Финляндии приняло решение сократить количество виз, предназначенных для россиян. Если раньше в среднем дипломатические представительства Финляндии выдавали в день около 1 тыс. шенгенских виз гражданам России, то с 1 сентября это количество сократят до 500 виз. Из этих 500 виз в день только 100 будут предназначены для туристов. Оставшиеся 400 — для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам и др.

Также глава финского МИДа Пекка Хаависто говорил, что страна планирует ввести новый тип визы — гуманитарную. Она будет предназначена, например, для журналистов и гражданских активистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ЕС, «исходя из собственных обязательств, просто не имеет права» ограничивать выдачу виз целой нации.