Премьер-министр Финляндии назвала российских туристов проблемой

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:29
«ФрутоНяня» или «Добрый»: кто лучше обыграл отказ от цвета на упаковке Pro, 14:08
В ДНР заявили об ударе по администрации Пушилина из HIMARS Политика, 14:08
Курс евро к доллару достиг нового минимума за два десятилетия Инвестиции, 14:06
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 14:06
Двукратного чемпиона России по гандболу арестовали в Бресте за драку Спорт, 13:59
Какие кроссоверы еще можно купить в России и сколько они стоят Авто, 13:50
Горизонт теперь очень короткий: почему долгосрочные планы больше не нужны Pro, 13:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 13:43
Какой театр вам подойдет. 7 идей для начала театрального сезона Life, 13:31
Президент Финляндии счел, что перспектив прежних отношений с Россией нет Политика, 13:28
Стала известна причина смерти главы Чебоксар Кортунова Политика, 13:26
Литва нашла способ запретить въезд россиян в Прибалтику без участия ЕС Политика, 13:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер-министр Финляндии назвала российских туристов проблемой

Премьер-министр Финляндии Санна Марин: мы замедляем выдачу туристических виз россиянам
«Проблему» с приездом большого количества российских туристов в Финляндию нужно решать, считает премьер-министр страны Санна Марин. Визовую политику Хельсинки она описала как «замедление» выдачи разрешительных документов
Санна Марин
Санна Марин (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Проблему приезда российских туристов в Финляндию нужно решать, считает премьер-министр республики Санна Марин. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает Yle.

Описывая политику Финляндии в отношении россиян, Марин уточнила, что страна предпринимает шаги, чтобы сократить число выданных туристических виз. «Скажу прямо: мы тормозим выдачу виз, чтобы они не выдавались так, как раньше», — сказала Марин.

«Приезд туристов — это проблема, которую нужно решать», — подчеркнула она.

В то же время правительство обсуждает введение гуманитарной визы для россиян, благодаря которой они смогут, например, приезжать к родственникам, которые живут в Финляндии. Разрывать эти связи Финляндия не хочет, подчеркнула она.

Президент Финляндии счел, что перспектив прежних отношений с Россией нет
Политика
Саули Ниинистё

По ее словам, большая часть россиян поддерживают спецоперацию России на Украине и ограничения на количество туристических виз должно им показать, что Финляндия считает действия Москвы агрессией.

Также Марин сообщила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России, несмотря на то что предстоящая осень будет «сложной» для Европы из-за роста цен на энергоносители.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи

После начала специальной военной операции России на Украине, целями которой Москва назвала защиту населения Донбасса, «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, страны ЕС прекратили авиасообщение с Россией. В середине июля Россия отменила коронавирусные ограничения и открыла сухопутные границы.

МИД Финляндии после этого заявил, что россияне с туристическими визами стали использовать страну как «перевалочный пункт», чтобы попасть в другие страны Шенгенского соглашения. Всего с начала 2022 года граждане России подали почти 60 тыс. заявлений на получение шенгенской визы в Финляндии, что больше, чем за весь прошлый год, говорил советник по культурным вопросам посольства Финляндии в Москве Юсси Палмен.

16 августа правительство Финляндии приняло решение сократить количество виз, предназначенных для россиян. Если раньше в среднем дипломатические представительства Финляндии выдавали в день около 1 тыс. шенгенских виз гражданам России, то с 1 сентября это количество сократят до 500 виз. Из этих 500 виз в день только 100 будут предназначены для туристов. Оставшиеся 400 — для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам и др.

Также глава финского МИДа Пекка Хаависто говорил, что страна планирует ввести новый тип визы — гуманитарную. Она будет предназначена, например, для журналистов и гражданских активистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ЕС, «исходя из собственных обязательств, просто не имеет права» ограничивать выдачу виз целой нации.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Финляндия Россия туристы Санна Марин
Материалы по теме
Президент Финляндии счел, что перспектив прежних отношений с Россией нет
Политика
Заказчик строительства АЭС в Финляндии потребовал €2 млрд от «Росатома»
Бизнес
Глава МИД Финляндии исключил аннулирование ранее выданных россиянам виз
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter