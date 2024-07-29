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Военная операция на Украине ,  
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Финский президент заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине

Президент Финляндии Стубб: приближается момент для переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Стубба, начало переговоров вовсе не означает уступок. Момент, когда их необходимо начать, приближается, считает финский президент. Власти России заявляли о готовности к переговорам
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Приближается момент, когда Россия и Украина должны начать переговоры об урегулировании конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde.

«Мы подходим к моменту, когда необходимо начать переговоры», — сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас начинать дискуссии о территориальных уступках, финский президент подчеркнул, что следует различать «возможный процесс дискуссии, который не является самоцелью, и мир».

«Начало переговоров не означает, что вы пойдете на уступки», — пояснил он.

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На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским президентом. Если Киев хочет закончить конфликт и «если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», сказал он.

МИД России связал заявления Киева с грядущими выборами в США. В Кремле отметили, что разговор в той или иной тональности о диалоге «гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца». Постпред России в ООН Василий Небензя обратился к Совбезу всемирной организации с просьбой узнать причину смены позиции Киевом.

Путин среди условий для прекращения огня и переговоров с Украиной перечислял вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей, «со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине эти условия расценили как ультиматум.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия Украина переговоры
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