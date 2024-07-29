Финский президент заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине

По словам Стубба, начало переговоров вовсе не означает уступок. Момент, когда их необходимо начать, приближается, считает финский президент. Власти России заявляли о готовности к переговорам

Александр Стубб (Фото: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Приближается момент, когда Россия и Украина должны начать переговоры об урегулировании конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde.

«Мы подходим к моменту, когда необходимо начать переговоры», — сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас начинать дискуссии о территориальных уступках, финский президент подчеркнул, что следует различать «возможный процесс дискуссии, который не является самоцелью, и мир».

«Начало переговоров не означает, что вы пойдете на уступки», — пояснил он.

На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским президентом. Если Киев хочет закончить конфликт и «если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», сказал он.

МИД России связал заявления Киева с грядущими выборами в США. В Кремле отметили, что разговор в той или иной тональности о диалоге «гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца». Постпред России в ООН Василий Небензя обратился к Совбезу всемирной организации с просьбой узнать причину смены позиции Киевом.

Путин среди условий для прекращения огня и переговоров с Украиной перечислял вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей, «со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине эти условия расценили как ультиматум.