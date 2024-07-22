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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что диалог лучше планов «воевать до последнего украинца»

Кремль ответил на слова Зеленского о переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным, если Москва согласится обсуждать мирный план. Готовность к диалогу лучше, чем разговоры о «войне до последнего украинца», но нужно дождаться действий Киева, считает Песков
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с Россией, даже если возглавлять ее будет Владимир Путин, лучше, чем заявления о невозможности такого диалога, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», — считает Песков.

Он добавил, что в Кремле ждут конкретных действий со стороны Украины. «Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков.

Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

На прошлой неделе Зеленский в интервью Би-би-си сообщил, что если на втором «саммите мира» будет готов план мирного урегулирования, и Москва согласится его обсуждать, Украина будет готова говорить с представителями России, «будет ли это Путин или не Путин — какая разница».

После того как осенью 2022 года в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, украинский президент подписал указ о невозможности ведения переговоров с Путиным. Российские власти ссылались на этот документ и заявляли, что Москва готова к диалогу, но с учетом своих интересов, а Киев себе переговоры запретил. Условия Украины, содержащиеся в «формуле мира» Зеленского, Россия считает неприемлемыми. Часть пунктов из этой формулы легла в основу первого «саммита мира» в Швейцарии, где присутствовали представители более 100 стран и международных организаций. Москва в ней не участвовала.

Путин в июне назвал условия России для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам Путина, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но легитимной властью на Украине он считает не Зеленского, а Верховную раду. В Киеве назвали российские условия ультиматумом.

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Дмитрий Песков Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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