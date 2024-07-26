Небензя попросил СБ ООН узнать причины смены позиции Киева по переговорам

Василий Небензя (Фото: Global Look Press)

У России возникает много вопросов по поводу смены Украиной позиции по переговорам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

«Коллеги, прежде чем к нам направятся «ходоки» с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте «просроченного» лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его «прозрения», — сказал он.

Постпред отметил, что «возможно, на самом деле ничего» в оценках Киева «и не поменялось». По его словам, у российской стороны «возникает много вопросов», без ответа на которые она «не может оценить суть модифицированной украинской позиции».

При этом Небензя подчеркнул, что озвучиваемая украинскими властями готовность к переговорам «вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь — предпочтительный вариант решения конфликта».

Дипломат рекомендовал Киеву поторопиться с выдвинутым российским президентом Владимиром Путиным предложением по мирному урегулированию. «Ничего лучше Украина уже точно не получит», — заключил он.

Путин в июне среди условий для прекращения конфликта назвал вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских, отказ Киева от присоединения к НАТО и отмену санкций западных стран против России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эти условия являются ультиматумом.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого сказал, что Москва получает от Киева «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны.

Он напомнил, что в настоящее время на Украине действует запрет «на ведение каких-либо переговоров с нами». Речь идет о решении Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.