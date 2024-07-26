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Военная операция на Украине ,  
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Небензя попросил СБ ООН узнать причины смены позиции Киева по переговорам

Небензя попросил СБ ООН узнать, почему Киев изменил позицию по переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Global Look Press)

У России возникает много вопросов по поводу смены Украиной позиции по переговорам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

«Коллеги, прежде чем к нам направятся «ходоки» с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте «просроченного» лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его «прозрения», — сказал он.

Постпред отметил, что «возможно, на самом деле ничего» в оценках Киева «и не поменялось». По его словам, у российской стороны «возникает много вопросов», без ответа на которые она «не может оценить суть модифицированной украинской позиции».

При этом Небензя подчеркнул, что озвучиваемая украинскими властями готовность к переговорам «вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь — предпочтительный вариант решения конфликта».

Дипломат рекомендовал Киеву поторопиться с выдвинутым российским президентом Владимиром Путиным предложением по мирному урегулированию. «Ничего лучше Украина уже точно не получит», — заключил он.

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Путин в июне среди условий для прекращения конфликта назвал вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских, отказ Киева от присоединения к НАТО и отмену санкций западных стран против России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эти условия являются ультиматумом.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого сказал, что Москва получает от Киева «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны.

Он напомнил, что в настоящее время на Украине действует запрет «на ведение каких-либо переговоров с нами». Речь идет о решении Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

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Теги
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