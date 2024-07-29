Депутат Рады выступил за скорейшее начало переговоров с Россией
Украинским властям следует немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью украинскому изданию «Телеграф».
«Любая война заканчивается переговорами. В любом виде. <...> Для меня, как для гражданина Украины, лучше, чтобы переговоры начались как можно быстрее. Переговоры и окончание войны, потому что сами переговоры — это процесс, который может занять очень много [времени]», — сказал Дмитрук.
Он отметил, что ни он сам, ни журналист, бравший интервью, не наделен полномочиями по разговору с Россией или со сторонами, которые будут представлены на переговорном процессе. «Это очень тонкие вопросы, которые сейчас обсуждать нужно очень осторожно», — предостерег депутат.
О необходимости скорейшего завершения конфликта и готовности к переговорам с президентом Владимиром Путиным заявил украинский лидер Владимир Зеленский в июле. Он отметил, что если украинские власти хотят закончить конфликт и «если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает». На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока президентом остается Владимир Путин.
МИД России связал заявления Киева с грядущими выборами в США. В Кремле отметили, что разговор в той или иной тональности о диалоге «гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца».
В июне Путин озвучил условия для прекращения огня и переговоров с Украиной, среди которых вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, «со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине эти условия расценили как ультиматум.
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