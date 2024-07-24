Захарова объяснила слова Зеленского о желании скорее закончить конфликт
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости скорее завершить конфликт связаны с электоральными циклами в США. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
«Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов посылает Банковая», — сказала Захарова.
Она отметила, что эти слова со стороны Украины «нужно рассматривать» в данном контексте.
Накануне Зеленский на встрече с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость завершения конфликта с Россией как можно скорее. За несколько дней до этого украинский лидер допустил, что Киев и Москва могут пойти на переговоры, даже если президентом России будет Владимир Путин. В начале боевых действий он это исключал.
Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы.
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