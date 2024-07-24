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Военная операция на Украине ,  
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Захарова объяснила слова Зеленского о желании скорее закончить конфликт

Захарова связала слова Зеленского о желании завершить конфликт с выборами в США
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости скорее завершить конфликт связаны с электоральными циклами в США. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

«Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов посылает Банковая», — сказала Захарова.

Она отметила, что эти слова со стороны Украины «нужно рассматривать» в данном контексте.

Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

Накануне Зеленский на встрече с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость завершения конфликта с Россией как можно скорее. За несколько дней до этого украинский лидер допустил, что Киев и Москва могут пойти на переговоры, даже если президентом России будет Владимир Путин. В начале боевых действий он это исключал.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы.

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Мария Захарова Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине США выборы президента США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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