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Захарова заявила более чем о 30 полученных Россией мирных инициативах

Мария Захарова заявила более чем о 30 полученных Россией мирных инициативах по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва благодарна всем, кто пытается помочь в урегулировании конфликта с Киевом, подчеркнула Захарова. Путин называл принципиальным для диалога нейтральный статус Украины, Киев настаивает на отводе войск России к границам 1991-го
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Число мирных инициатив, полученных российской стороной от других государств или частных лиц, превышает 30, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС во время второго саммита Россия — Африка.

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — сказала Захарова.

Президент Владимир Путин накануне, 28 июля, на том же саммите заявил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом, но «мяч полностью на их стороне», так как Украина отказалась от переговоров прошлой весной. Он подчеркнул, что для России принципиальным является сохранение соседней страной нейтрального статуса, что означает отказ Киева от вступления в НАТО. Украина же стремится попасть в альянс.

Украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорил, что страна будет готова к переговорам, когда выйдет на свои международно признанные границы — то есть границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым. Путин же говорил о вхождении регионов в состав России и о том, что в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле».

С мирными инициативами публично выступали Китай, Бразилия, Ватикан, африканские страны. Говоря о последних, Захарова заявила, что эти государства «не на словах, а на деле ценят мир и хотят сделать все от них зависящее, даже не будучи никаким образом участниками всей этой многолетней драматургии, но, действительно, имея открытые сердца». Она выразила благодарность Африке за готовность выступить посредником в урегулировании.

Свою «формулу мира» представила и Украина. Зеленский не раз отмечал, что считает этот план единственно возможным для реализации. Такого же мнения придерживаются и многие западные страны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мирные переговоры Мария Захарова Украина
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