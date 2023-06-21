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Мединский заявил о близости Украины к мирному соглашению в 2022 году

Мединский: Украина и Россия были близки к мирному соглашению в прошлом году
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Москва и Киев были близки к мирному соглашению в прошлом году, однако это не устраивало «кураторов Украины на Западе», потому они «осознанно пошли на то, чтобы сорвать» переговорный процесс, заявил ТАСС помощник российского президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, возглавлявший делегацию России во время переговоров.

Отвечая на вопрос, нужно ли раскрывать подробности достигнутых договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле весной прошлого года, он сказал: «Я не думаю, что сейчас надо что-то еще дополнительно раскрывать. Документ хоть и конфиденциальный, но, с другой стороны, точно такой же текст находится в Киеве. И это гарантия того, что мы ничего не придумываем».

На переговорах с делегацией лидеров африканских стран, которые предложили свои принципы урегулирования конфликта, президент России Владимир Путин продемонстрировал этот договор, парафированный украинской делегацией. По словам президента, в нем всего восемнадцать пунктов, к документу есть приложения, которые касаются численности вооруженных сил Украины.

В качестве гарантов безопасности для Украины указывались Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия. Украина «обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета», говорилось в документе, датированном 15 апреля 2022 года.

В Киеве одним из условий возобновления переговоров называли вывод российских войск с территории Украины, однако в Москве с этим не соглашались. Еще одним условием мирного урегулирования Москва называла признание украинской стороной «новых территориальных реалий», связанных с включением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Кремле не раз заявляли, что на данный момент перспектив мирных переговоров с Киевом нет. Украинские власти также считают переговорный процесс сейчас невозможным.

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