Посланник папы заявил об отсутствии у Ватикана мирного плана по Украине

Посланник папы Дзуппи заявил об отсутствии плана для начала переговоров по Украине

Маттео Дзуппи (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

У Ватикана пока нет мирного плана, который мог бы способствовать началу переговоров по Украине, заявил кардинал Маттео Дзуппи, недавно побывавший в Москве, его слова приводит газета Il Resto del Carlino.

«Вместе с папой Франциском мы обдумаем услышанное в ближайшие дни. У нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы очень заинтересованы в решении гуманитарного вопроса и защите жизни невинных людей», — сказал посланник папы римского.

На этой неделе кардинал Дзуппи вместе с архиепископом Болоньи и президентом Итальянской епископской конференции посетил Москву в качестве посланника папы Франциска. Он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В начале июня кардинал приехал на Украину, где поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но «алгоритм достижения мира может быть только украинским». «Формула мира» Киева включает вывод российских войск.

Зеленский настаивает на том, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведут к установлению мира, так как российские военные «воспользуются паузой для наращивания способностей и последующего наступления».

Россия отвергает любые планы Киева по урегулированию, если в них не признается присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле также говорили, что Москва высоко ценит усилия Ватикана по поиску мирного разрешения конфликта.