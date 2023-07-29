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Венгрия предрекла ухудшение условий для переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии Сийрято: условия для переговоров по Украине будут только ухудшаться
Сюжет
Военная операция на Украине
Сегодняшние условия для переговоров по Украине хуже вчерашних, но завтра они станут еще более плохими, считает МИД Венгрии. Кремль говорил, что не видит фундамента для переговоров с Киевом
Фото: Fehim Demir / EPA / ТАСС
Фото: Fehim Demir / EPA / ТАСС

Условия для мирных переговоров по конфликту на Украине будут только ухудшаться, ситуацию нельзя решить военным путем, следует обратиться к дипломатии. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишет Origo.

«Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже, чем сегодняшние», сказал Сийярто.

Он выразил признательность властям Турции за их посредничество по зерновой сделке.

Власти Венгрии прежде неоднократно критически высказывались об украинских коллегах. Венгерский премьер Виктор Орбан в этом июне отказался считать Украину независимым государством из-за того, что Киев в значительной степени полагается на зарубежную помощь. МИД Украины в ответ указало, что уже «устало противостоять всем этим бессмысленным аргументам». Венгрия «ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений», говорил министр Дмитрий Кулеба.

Власти России не видят «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», предпосылок для заключения договоренностей нет. Киев переговоров не хочет, считают в Кремле. По словам президента Владимира Путина, российская сторона готова к переговорам, но «мяч на стороне Киева». Он назвал нейтральный статус Украины принципиальным вопросом для России.

Киев подчеркивает, что не против переговоров с Москвой, однако согласен на них лишь после вывода российских войск и восстановления территориальной целостности Украины. Власти России отказываются обсуждать любые мирные инициативы, которые не предусматривают их суверенитет над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

 

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