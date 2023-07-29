«Мы можем гораздо лучше, чем сейчас»Какие результаты принес второй саммит «Россия — Африка»
28 июля в Санкт-Петербурге завершился саммит «Россия — Африка». По информации Кремля, в Петербург в эти дни приехали делегации 49 из 54 стран континента — в частности, 17 глав государств.
Контакты на высшем уровне проходили параллельно с экономическим и гуманитарным форумом «Россия — Африка», начавшимся 27 июля. Местом проведения был выбран выставочный центр «Экспофорум». Мероприятия с участием высоких представителей проходили в закрытом формате или в зале пленарных заседаний, куда можно было пройти по специальным пропускам, а большинство участников — их было около 3 тыс. человек — находились в двух павильонах. Здесь расположились стенды российских и африканских компаний, проходили деловые сессии — от вопросов атомной энергетики и недропользования до образования и здравоохранения.
В итоге, по данным РИА Новости, в эти дни в «Экспофоруме» было подписано 92 соглашения, контракта и меморандума о взаимопонимании. Их общая сумма составила как минимум 1,004 трлн руб.( исходя из документов, информация о которых не является коммерческой тайной). Большинство документов касается экспорта, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности.
Как африканские участники оценили сотрудничество с Россией
Представители стран Африки, с которыми пообщались корреспонденты РБК, отмечали: Россия и Африка в своем сотрудничестве только в начале пути. «Мы можем гораздо лучше, чем сейчас. У Замбии с Россией длительная история отношений еще с советских времен. Моя страна получила много выгод в плане образования и торговли с различными предприятиями. Но сейчас пришло время подтолкнуть эти отношения к новому развитию», — сказал замбийский министр торговли Чипока Муленга.
Министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Бурунди Сильви Нзеймана рассказала РБК, что Гитега (столица республики) и Москва только-только запускают сотрудничество в сфере борьбы с инфекциями. Стороны подписали план действий и меморандум; Россия уже передала Бурунди одну мобильную лабораторию и еще отправит в республику своих специалистов. По словам Нзейманы, у стран есть много направлений, где они могут начать сотрудничать, — в числе таких направлений борьба с эпидемией СПИДа.
Транспорт и логистика — одна из сфер, где африканские страны заинтересованы в российских товарах и технологиях. Об этом РБК рассказал, в частности, министр промышленности и торговли Мозамбика Сильвино Морено. «Мы реализуем программу индустриализации Мозамбика и знаем, что у России в ее рамках большой потенциал, особенно в машиностроении: сельхозтехника, общественный транспорт, грузовые перевозки. Это то, что мы хотели бы от России», — сказал он, уточнив, что его интересует сотрудничество с Камазом и что он уже встречался с представителями УАЗа. Пока никаких контрактов не подписано, «но мы именно за этим и приехали», добавил Морено.
Министр заверил: Мозамбик — нейтральная страна, и разговаривать с Россией из-за того, что в отношении нее были введены санкции, он не перестанет. Аналогичный подход и у Танзании. Министр полезных ископаемых республики Дото Машака Битеко сказал в беседе с РБК, что приглашает российские горнодобывающие компании в страну и санкции здесь значения не имеют. Пока же, по словам министра, в республике представлены только две российские компании: «Росатом» и золотодобывающая MMG Gold.
Какие политические вопросы объединили лидеров
Основным мероприятием саммита стало прошедшее 28 июля пленарное заседание с участием всех прибывших лидеров. Россия и Африка заложили основы сотрудничества еще в середине XX века — «в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу», заявил президент России Владимир Путин. «К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями», — указал он.
Еще одна точка соприкосновения России и стран континента, продолжил Путин, в том, что они вместе борются с использованием тематики климата, защиты прав человека и «так называемой гендерной повестки» в неблаговидных политических целях. «Не приемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс», — сказал он.
Африканские лидеры с тезисами Владимира Путина согласились. Так, о борьбе с колониализмом активно говорили лидеры Центральноафриканской Республики (ЦАР), Мали и Буркина-Фасо, переживающие период нестабильности. В Мали и Буркина-Фасо произошли государственные переворотов. Все три страны в последние годы разорвали сотрудничество с области безопасности с Францией и переключились на Россию, пригласив и ЧВК «Вагнер». На это не повлияло даже то, что с 2017 года Париж активно продвигает тезис о равноправном сотрудничестве с континентом.
Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траора Буркина-Фасо заявил, что его страна уже восемь лет как сталкивается «с самой варварской, жестокой формой колониализма, империализма». «Мы хорошо усвоили одно: раб, который не может бунтовать, заслуживает только жалости, и судьба его плачевна. Мы не стали ждать, что о нас кто-то позаботится», — объяснил он последние события в стране (Траоре пришел к власти в результате переворота в сентябре 2022 года).
Претензии у него были не только к империям, но и к другим африканским странам: «Главы африканских государств ничего не дают народам, которые борются против империализма, называют нас вооруженным отрядами, бандитами». Африканский союз осуждал вооруженную смену власти в Буркина-Фасо. Председатель этой организации, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани в своей речи объяснял, что союз борется против неконституционных изменений, «потому что то, что происходит иногда на нашем континенте, не будет на пользу нашим странам».
«Центральноафриканская республика долго жила в условиях подчиненности, колониального ига», — отметил в речи президент страны Фостен-Арканж Туадера. Но при поддержке России страна начала динамично развиваться, сказал он. «Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране», — рассказал он.
Благодарность прозвучала и от президента переходного периода Мали Ассими Гоита: «Благодаря России мы смогли укрепить наши силы обороны, службы безопасности и силовые структуры». Вооруженные силы Мали, по его словам, сейчас находятся в наступлении, значительно сократили число атак на военные базы.
Антиколониальный пафос разделил и правящий с 1986 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Общий объем мирового кофейного рынка $460 млрд, но выращивающие кофе страны занимают только $25 млрд, из которых у африканских стран только $2,5 млрд ($800 млн у Уганды), привел он пример несправедливого распределения богатства, указав, что у стран Африки нет развитой обрабатывающей промышленности и возможности создать добавленную стоимость.
Итогом второго саммита «Россия — Африка» стала декларация из 74 пунктов. В ней Россия и страны Африки договорились усилить политическую координацию и сотрудничество, регулярно проводить парламентский форум. Они также высказались против дискриминации по национальному и расовому признаку, в том числе против афрофобии и русофобии.
Также 28 июля были подписаны три декларации, в том числе декларация о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, и план действий Форума партнерства Россия — Африка на 2023-2026 годы.
Первый российско-африканский саммит состоялся в октябре 2019 года в Сочи, в нем приняли участие 45 глав африканских государств, а в итоговой декларации, было 47 пунктов.
Какую замена нашла Россия зерновой сделке
За десять дней до саммита Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Западные страны и Киев обвинили Москву в подрыве продовольственной безопасности и в том, что она обрекает зависимые от украинского зерна — в первую очередь африканские — страны на голод. Российская сторона эти обвинения отвергала, объясняя: причина ее отказа в том, что основная часть зерна уходит не в Африку, а в благополучный Евросоюз; более того, российские гуманитарные грузы (зерно, удобрения) западные страны из-под санкций так и не вывели, хотя это было ключевое условие в подписанном между Россией и ООН меморандуме.
Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Соглашение продлевалось автоматически, если ни одна из сторон не выступала против.
Замглавы МИД Сергей Вершинин указывал, что в Москве полностью понимают «озабоченности африканских друзей» и работают над тем, чтобы они «не ощутили каких-то негативных последствий» от прекращения сделки.
Зерновой вопрос проговорили в первый день работы. На пленарной сессии форума 27 июля Путин повторил, что из 32,8 млн тонн украинского зерна 70% ушло в развитые страны (Евросоюз), а на те же Сомали, Судан, Эфиопию и другие пришлось «менее 3% от общего объема».
Он пообещал, что в ближайшие три-четыре месяца Москва безвозмездно передаст зерно шести странам — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее, по 25-50 тыс. тонн каждой.
Страны, не попавшие в этот список, публично претензии не предъявляли. В Замбии, например, хотели бы меньше зависеть от внешних поставок и обеспечивать себя зерном самостоятельно. «Если Россия безвозмездно даст нам зерно, мы будем очень благодарны. Но вопрос, как долго это будет происходить, — рассказал РБК министр коммерции Чипока Муленга. — Это неустойчивая ситуация. Что бы мы хотели получить от вас больше, так это знание о том, как выращивать зерно самим, чтобы еще обеспечивать им других». Он подчеркнул, что сельское хозяйство — это приоритет экономического сотрудничества Замбии и России; у Лусаки (столица республики) есть человеческий капитал и природные ресурсы, у Москвы — знания и технологии.
Глава Африканского союза Ассумани, говоря о продовольствии на первой сессии, старательно обходил острые углы. По его словам, Африка «испытывает серьезный [рост] цен на продовольствие», а потому он обращается «ко всем участникам процесса с большой просьбой: облегчить доставку как украинского, так и российского зерна» в африканские страны.
28 июля, на совместном с Путиным выступлении, Ассумани заявил, что получил подтверждение о готовности Москвы к бесплатным поставкам; более того, он заверил, что Путин готов к диалогу по Украине, напомнив об африканской мирной инициативе. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится», — сказал глава Афросоюза.
Что лидеры Африки говорили о России и Украине
Вечером 28 июля президент Путин провел встречу с африканскими лидерами, выдвинувшими мирную инициативу, среди них — президент ЮАР Сирил Рамафоза.
«Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной, — заявил Рамафоза, выступая на саммите 28 июля.
«Я еще раз призываю к окончанию российско-украинского конфликта <...> Африканская инициатива заслуживает самого пристального внимания, ее нельзя недооценивать», — сказал президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств подчеркнул, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Москва внимательно изучила предложения по достижению мира на Украине, составленные африканскими странами, добавил Путин. Он заверил, что Россия ценит сбалансированный подход государств Африки к поиску решения конфликта и их отказ от поддержки «антироссийской кампании». Он пообещал отнестись к их идеям «очень серьезно и с большим вниманием».