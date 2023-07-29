Участники саммита в Петербурге сошлись в негативных оценках колониализма и заявили о необходимости расширения сотрудничества. Страны Африки готовы к этому, невзирая на западные санкции, сказали РБК представители африканских стран

28 июля в Санкт-Петербурге завершился саммит «Россия — Африка». По информации Кремля, в Петербург в эти дни приехали делегации 49 из 54 стран континента — в частности, 17 глав государств.

Контакты на высшем уровне проходили параллельно с экономическим и гуманитарным форумом «Россия — Африка», начавшимся 27 июля. Местом проведения был выбран выставочный центр «Экспофорум». Мероприятия с участием высоких представителей проходили в закрытом формате или в зале пленарных заседаний, куда можно было пройти по специальным пропускам, а большинство участников — их было около 3 тыс. человек — находились в двух павильонах. Здесь расположились стенды российских и африканских компаний, проходили деловые сессии — от вопросов атомной энергетики и недропользования до образования и здравоохранения.

В итоге, по данным РИА Новости, в эти дни в «Экспофоруме» было подписано 92 соглашения, контракта и меморандума о взаимопонимании. Их общая сумма составила как минимум 1,004 трлн руб.( исходя из документов, информация о которых не является коммерческой тайной). Большинство документов касается экспорта, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности.

Как африканские участники оценили сотрудничество с Россией

Представители стран Африки, с которыми пообщались корреспонденты РБК, отмечали: Россия и Африка в своем сотрудничестве только в начале пути. «Мы можем гораздо лучше, чем сейчас. У Замбии с Россией длительная история отношений еще с советских времен. Моя страна получила много выгод в плане образования и торговли с различными предприятиями. Но сейчас пришло время подтолкнуть эти отношения к новому развитию», — сказал замбийский министр торговли Чипока Муленга.

Министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Бурунди Сильви Нзеймана рассказала РБК, что Гитега (столица республики) и Москва только-только запускают сотрудничество в сфере борьбы с инфекциями. Стороны подписали план действий и меморандум; Россия уже передала Бурунди одну мобильную лабораторию и еще отправит в республику своих специалистов. По словам Нзейманы, у стран есть много направлений, где они могут начать сотрудничать, — в числе таких направлений борьба с эпидемией СПИДа.

Транспорт и логистика — одна из сфер, где африканские страны заинтересованы в российских товарах и технологиях. Об этом РБК рассказал, в частности, министр промышленности и торговли Мозамбика Сильвино Морено. «Мы реализуем программу индустриализации Мозамбика и знаем, что у России в ее рамках большой потенциал, особенно в машиностроении: сельхозтехника, общественный транспорт, грузовые перевозки. Это то, что мы хотели бы от России», — сказал он, уточнив, что его интересует сотрудничество с Камазом и что он уже встречался с представителями УАЗа. Пока никаких контрактов не подписано, «но мы именно за этим и приехали», добавил Морено.

Министр заверил: Мозамбик — нейтральная страна, и разговаривать с Россией из-за того, что в отношении нее были введены санкции, он не перестанет. Аналогичный подход и у Танзании. Министр полезных ископаемых республики Дото Машака Битеко сказал в беседе с РБК, что приглашает российские горнодобывающие компании в страну и санкции здесь значения не имеют. Пока же, по словам министра, в республике представлены только две российские компании: «Росатом» и золотодобывающая MMG Gold.

Какие политические вопросы объединили лидеров

Основным мероприятием саммита стало прошедшее 28 июля пленарное заседание с участием всех прибывших лидеров. Россия и Африка заложили основы сотрудничества еще в середине XX века — «в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу», заявил президент России Владимир Путин. «К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями», — указал он.

Еще одна точка соприкосновения России и стран континента, продолжил Путин, в том, что они вместе борются с использованием тематики климата, защиты прав человека и «так называемой гендерной повестки» в неблаговидных политических целях. «Не приемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс», — сказал он.

Африканские лидеры с тезисами Владимира Путина согласились. Так, о борьбе с колониализмом активно говорили лидеры Центральноафриканской Республики (ЦАР), Мали и Буркина-Фасо, переживающие период нестабильности. В Мали и Буркина-Фасо произошли государственные переворотов. Все три страны в последние годы разорвали сотрудничество с области безопасности с Францией и переключились на Россию, пригласив и ЧВК «Вагнер». На это не повлияло даже то, что с 2017 года Париж активно продвигает тезис о равноправном сотрудничестве с континентом.

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траора Буркина-Фасо заявил, что его страна уже восемь лет как сталкивается «с самой варварской, жестокой формой колониализма, империализма». «Мы хорошо усвоили одно: раб, который не может бунтовать, заслуживает только жалости, и судьба его плачевна. Мы не стали ждать, что о нас кто-то позаботится», — объяснил он последние события в стране (Траоре пришел к власти в результате переворота в сентябре 2022 года).

Претензии у него были не только к империям, но и к другим африканским странам: «Главы африканских государств ничего не дают народам, которые борются против империализма, называют нас вооруженным отрядами, бандитами». Африканский союз осуждал вооруженную смену власти в Буркина-Фасо. Председатель этой организации, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани в своей речи объяснял, что союз борется против неконституционных изменений, «потому что то, что происходит иногда на нашем континенте, не будет на пользу нашим странам».

«Центральноафриканская республика долго жила в условиях подчиненности, колониального ига», — отметил в речи президент страны Фостен-Арканж Туадера. Но при поддержке России страна начала динамично развиваться, сказал он. «Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране», — рассказал он.

Благодарность прозвучала и от президента переходного периода Мали Ассими Гоита: «Благодаря России мы смогли укрепить наши силы обороны, службы безопасности и силовые структуры». Вооруженные силы Мали, по его словам, сейчас находятся в наступлении, значительно сократили число атак на военные базы.

Антиколониальный пафос разделил и правящий с 1986 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Общий объем мирового кофейного рынка $460 млрд, но выращивающие кофе страны занимают только $25 млрд, из которых у африканских стран только $2,5 млрд ($800 млн у Уганды), привел он пример несправедливого распределения богатства, указав, что у стран Африки нет развитой обрабатывающей промышленности и возможности создать добавленную стоимость.

Итогом второго саммита «Россия — Африка» стала декларация из 74 пунктов. В ней Россия и страны Африки договорились усилить политическую координацию и сотрудничество, регулярно проводить парламентский форум. Они также высказались против дискриминации по национальному и расовому признаку, в том числе против афрофобии и русофобии. Также 28 июля были подписаны три декларации, в том числе декларация о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, и план действий Форума партнерства Россия — Африка на 2023-2026 годы. Первый российско-африканский саммит состоялся в октябре 2019 года в Сочи, в нем приняли участие 45 глав африканских государств, а в итоговой декларации, было 47 пунктов.

Какую замена нашла Россия зерновой сделке

За десять дней до саммита Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Западные страны и Киев обвинили Москву в подрыве продовольственной безопасности и в том, что она обрекает зависимые от украинского зерна — в первую очередь африканские — страны на голод. Российская сторона эти обвинения отвергала, объясняя: причина ее отказа в том, что основная часть зерна уходит не в Африку, а в благополучный Евросоюз; более того, российские гуманитарные грузы (зерно, удобрения) западные страны из-под санкций так и не вывели, хотя это было ключевое условие в подписанном между Россией и ООН меморандуме.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Соглашение продлевалось автоматически, если ни одна из сторон не выступала против.

Замглавы МИД Сергей Вершинин указывал, что в Москве полностью понимают «озабоченности африканских друзей» и работают над тем, чтобы они «не ощутили каких-то негативных последствий» от прекращения сделки.

Зерновой вопрос проговорили в первый день работы. На пленарной сессии форума 27 июля Путин повторил, что из 32,8 млн тонн украинского зерна 70% ушло в развитые страны (Евросоюз), а на те же Сомали, Судан, Эфиопию и другие пришлось «менее 3% от общего объема».

Он пообещал, что в ближайшие три-четыре месяца Москва безвозмездно передаст зерно шести странам — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее, по 25-50 тыс. тонн каждой.

Страны, не попавшие в этот список, публично претензии не предъявляли. В Замбии, например, хотели бы меньше зависеть от внешних поставок и обеспечивать себя зерном самостоятельно. «Если Россия безвозмездно даст нам зерно, мы будем очень благодарны. Но вопрос, как долго это будет происходить, — рассказал РБК министр коммерции Чипока Муленга. — Это неустойчивая ситуация. Что бы мы хотели получить от вас больше, так это знание о том, как выращивать зерно самим, чтобы еще обеспечивать им других». Он подчеркнул, что сельское хозяйство — это приоритет экономического сотрудничества Замбии и России; у Лусаки (столица республики) есть человеческий капитал и природные ресурсы, у Москвы — знания и технологии.

Глава Африканского союза Ассумани, говоря о продовольствии на первой сессии, старательно обходил острые углы. По его словам, Африка «испытывает серьезный [рост] цен на продовольствие», а потому он обращается «ко всем участникам процесса с большой просьбой: облегчить доставку как украинского, так и российского зерна» в африканские страны.

28 июля, на совместном с Путиным выступлении, Ассумани заявил, что получил подтверждение о готовности Москвы к бесплатным поставкам; более того, он заверил, что Путин готов к диалогу по Украине, напомнив об африканской мирной инициативе. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится», — сказал глава Афросоюза.