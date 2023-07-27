Что предлагает Россия в глобальном соперничестве за Африку

Определяющие факторы при выстраивании отношений с континентом — экономика и безопасность. Африка впервые в положении, «когда ее сердце завоевывают», говорят эксперты. Какие позиции занимает в этом процессе Россия — в материале РБК

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27 июля в Санкт-Петербурге начался второй саммит Россия — Африка и в его рамках — российско-африканский экономический и гуманитарный форум. Его цель — укреплять «всеобъемлющее и равноправное сотрудничество» Москвы с африканскими странами «во всех измерениях»: политика, безопасность, экономика, научно-техническое и гуманитарное направления. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, участие подтвердили 49 стран (всего африканских государств 54), больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами. Завершатся мероприятия форума и саммита 28 июля.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года назвал страны Африки «важными и надежными партнерами». «Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления», — сказал он тогда в обращении к участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран Африканского союза. Путин выразил надежду на то, что саммит в Петербурге поможет России и странам континента расширить сотрудничество, которое, по его словам, активизировалось после первой такой встречи четыре года назад.

Первый саммит Россия — Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, а поворот России к Африке эксперты «Валдая» датируют 2016 годом, когда на ПМЭФе прошел круглый стол «Россия — Африка: расширение границ». Отношения страны с континентом требовали перезагрузки, напоминают эксперты: прочные связи советских времен были значительно ослаблены, и в последние 15 лет интереса к работе с Африкой не было. По итогам первого саммита была принята совместная декларация. В ней участники обозначили 47 пунктов сотрудничества: от укрепления политического диалога до сотрудничества в сфере безопасности, 20 пунктов касались торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сфер — в их числе увеличение товарооборота и взаимная поддержка российских и африканских предпринимателей. Однако, как отметили эксперты «Валдая», большинство намерений остались нереализованными.

С какой идеологией Россия идет в Африку

Один из основных идеологических посылов, который Россия продвигает на африканском направлении, — совместная борьба с неоколониализмом. «Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии, — заявил Владимир Путин 20 марта 2023 года на Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». — Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство».

Этот тезис Москва транслирует на всех уровнях — так, одной из ключевых на упомянутой парламентской конференции стала тема «Неоколониализм Запада: как не допустить повторения истории».

«Мы еще живем в плену западной парадигмы сознания, западной матрицы мышления»; «Именно Россия, а не США или англосаксонские страны является редуцированной копией всего многообразного мира с его колоссальными перепадами в экономике, вере, уровне жизни, климате»; «После политического освобождения в колониях сохранились старые экономические структуры и зависимость от импорта метрополий»; «Независимость, которую якобы предоставили нам колониальные державы, была иной формой угнетения» — с такими заявлениями российские и африканские парламентарии выступали на этой конференции.

Антиколониальную риторику также продвигает Китай. Китайские диппредставительства (например, посольство КНР в Демократической Республике Конго (ДРК) транслируют тезис о том, что Китай, как и Африка, «был жертвой империализма и неоколониализма» и сегодня они «вместе защищают свои права и борются с политической демонизацией и внешним вмешательством».

Бывшие метрополии заявляют о новых подходах в отношениях с Африкой. Представитель британского МИДа говорит, что теперь подход страны основан на «уважении к самоопределению», чтобы помочь создать «более свободный, безопасный, более защищенный, процветающий, более здоровый и более зеленый континент».

«У нас давняя история отношений, которая связана в том числе и с колониальным периодом — мы смотрим на него прямо, на все его болезненные аспекты», — сказала РБК представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр. По ее словам, эту тему Франция и страны Африки пытаются осмысливать вместе, создавая сайты по темам общей памяти, работая с независимыми историками — французами, камерунцами, алжирцами и руандийцами, чтобы проанализировать произошедшее и «построить равные отношения». Лежандр заявляет, что сейчас «мечта восстановить империю больше исходит от России». «Мы наблюдаем ее нежелание смотреть на свою историю, имперскую авантюру против Украины, попытки манипулировать своей историей и отрицать ее», — критикует представитель Франции, поддерживающей в конфликте Украину.

По оценке российского президента Владимира Путина, Украину в свою колонию превратили страны Запада.

Активизацию африканской повестки в России Лежандр связывает с санкциями. «Россия стремится как показать, что она не изолирована на международной арене, так и обойти этот санкционный режим», — утверждает Лежандр.

Каково экономическое присутствие России в Африке

Когда речь заходит о практическом сотрудничестве, то на первый план выступают два ключевых аспекта — экономика и безопасность. Москва стремится закрепиться в обеих сферах.

В марте Владимир Путин напомнил, что Россия списала задолженность африканских стран на сумму более $20 млрд, и заявил: Москва заинтересована в том, чтобы наладить связи с Африканской зоной свободной торговли — как по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и в двустороннем плане. Он также сообщил, что в Африку инвестируют такие крупные российские компании, как «Роснефть», «Газпром нефть», «РусГидро», АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, и заверил, что Москва будет помогать континенту производить электроэнергию — сейчас «Росатом» строит первую в Египте атомную электростанцию «Эль Дабаа»; корпорация собирается расширять свое присутствие на континенте.

Товарооборот России со странами Африканского континента по итогам 2022 года достиг $18 млрд (по подсчетам Международного торгового центра — International Trade Center, ITC, этот показатель составил $10,3 млрд). «Вряд ли такая цифра может полностью устроить нас, но мы знаем, что это далеко не предел», — сказал в марте Владимир Путин, отметив, что рост товарооборота могут стимулировать «более энергичный» переход к расчетам в национальных валютах и новые логистические цепочки.

Москва признает дисбаланс торговли с Африкой. Как сказал в июле в газете «Коммерсантъ» посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров, в основном Россия торгует с севером и югом континента — территория же от Сахеля (саванный регион — переход между пустыней Сахара и более плодородными южными землями) до юга «пока не вовлечена в крупный торговый оборот с Россией».

Россия в Африке находится на «маргинальных позициях», на нее приходится менее процента прямых иностранных инвестиций, заявляет Лежандр. В МИД Великобритании говорят, что «российский импорт из Африки ничтожен».

Сегодня Москва поставляет в Африку в основном зерновые и топливо — по данным Минэкономразвития, 25% российских поставок приходится на пшеницу и меслин, еще 22% — на нефть и нефтепродукты. По расчетам ведомства, к 2030 году Россия и страны континента свой товарооборот могут как минимум удвоить, то есть в планах Москвы за шесть лет достичь показателя $36 млрд.

В 2022 году, по подсчетам ITC, одним из лидеров по этому показателю стал Евросоюз — за год его товарооборот со странами континента вырос почти на $100 млрд и достиг $412,2 млрд (в числе ведущих торговых партнеров — Италия, Франция, Испания, Германия, Нидерланды). Следом идет Китай с показателем $212,8 млрд, потом США — $68,2 млрд. Еще один важный игрок — Турция ($32,8 млрд).

Военное присутствие России в Африке

В сфере обеспечения безопасности наиболее значимым российским игроком в регионе в СМИ называется ЧВК «Вагнер». В разное время сообщалось о ее присутствии в Ливии, Судане, Мозамбике, ДРК и на Мадагаскаре. Компании удалось закрепиться в таких бывших французских колониях, как Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Мали, Буркина-Фасо, потеснив там французских военных. В Буркина-Фасо в 2022–2023 годах даже прошли митинги в поддержку российского присутствия с требованием вывести французские войска — митингующих было несколько сотен, у некоторых были российские флаги. Париж до этого допустил, что выведет силы специального назначения с базы, которая находится в столице республики Уагадугу.

Западные страны обвиняют российскую ЧВК в дестабилизации ситуации на континенте. Анн-Клер Лежандр ссылается на выводы ООН относительно убийств в малийской деревне Мура в марте 2022 года: по данным организации, «есть убедительные признаки того, что в ходе пятидневной операции более 500 человек были убиты — большинство без надлежащего судебного разбирательства — малийскими войсками и иностранными военнослужащими» (ЧВК «Вагнер» в этом отчете упоминается). «Этот дестабилизирующий эффект распространяется на ресурсы в распоряжении государств», — утверждает представитель МИД Франции, заявляя, что в ЦАР золото, добытое в шахтах, экспортируется в Россию, «при этом ЦАР не получает ни малейших налоговых поступлений». «Выбор в пользу этой группировки напрямую влияет на население: как с точки зрения безопасности — приход «Вагнера» создал новые возможности для террористических группировок, так и с точки зрения суверенитета, или с точки зрения ресурсов, необходимых для благополучия этого населения», — декларирует представитель Парижа. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин усиление террористических группировок, запрещенных в России, отрицал. «Говоря о появлении в Мали террористических формирований в апреле этого года — «Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каида» и другие организации, — они щеки надувают, они много лет уже очень слабы и не способны ни на кого нападать», — отвечал Пригожин на запрос журналистов 26 апреля.

Россия сообщала, что приглашали ЧВК официальные власти. «ЦАР — одна из тех стран (наряду с Мали), правительство которой официально обратилось с просьбой к частной военной компании. Это было на этапе, когда ЦАР и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивали там присутствие антитеррористических контингентов, закрывали военные базы, которые были призваны подкреплять борьбу с терроризмом, — рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров в июне 2023 года. — В условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, Банги (столица ЦАР) и Бамако (столица Мали) обращались в ЧВК «Вагнер» с просьбой обеспечить безопасность их властей».

Санкции против ЧВК были введены ЕС и США. 20 июля Великобритания внесла в санкционный список 13 представителей группы «Вагнер».

После попытки мятежа «Вагнера» 24 июня 2023 года ее дальнейшее присутствие в Африке стало вызывать вопросы. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кроме отношений с ЧВК у правительств ЦАР и Мали есть официальные контакты с российским руководством. «По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена», — заявил Лавров 26 июня.

Полноценных военных баз на континенте у России сегодня нет. Есть договоренности о создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ России — соглашение об этом было подписано в 2019 году. В феврале 2023-го Сергей Лавров сообщил, что документ находится в процессе ратификации, однако страна погрузилась в очередной гражданский конфликт. Интерес к тому, чтобы разместить у себя российских военных, высказывают власти ЦАР. В мае 2023 года в интервью «Известиям» посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что стране нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 тыс. до 10 тыс. военнослужащих. Официальных заявлений от российской стороны на этот счет не последовало.

Как потеснить лидеров

При выстраивании отношений с Африкой экономический фактор — один из определяющих, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Лора Чкония. В этом контексте она упомянула ситуацию с визитом Владимира Путина в ЮАР на саммит БРИКС. «Мы видим, что растет напряжение и расходятся мнения внутри страны на фоне внешнего давления и угроз западных стран применить экономические санкции за сотрудничество с Россией. Такие политические силы, как партия «Демократический альянс», опасаются последствий дружбы с Россией и в случае с решением МУС ограничивают свободу маневра властей ЮАР в решении подобных вопросов, — отметила в беседе с РБК эксперт. — Активная торговля и крупные инвестиции создают зависимость, и как бы африканские страны ни хотели выбрать Россию или самостоятельно распоряжаться своими ресурсами, при такой экономической связи делать это очень сложно».

Эксперты «Валдая» предлагают при определении наиболее перспективных направлений сотрудничества опираться на голосование в ООН по украинским резолюциям. Так, 19 стран, среди которых Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Зимбабве, Камерун, никогда не голосовали за резолюции, осуждающие Россию. Еще 11 государств были «за» от одного до трех раз, в том числе Ангола, Ботсвана, Габон. Больше всего африканских стран — 24 — проголосовали минимум за четыре резолюции.

Тема безопасности также имеет принципиальное значение — в некоторых странах ситуация настолько острая, что о сотрудничестве в других сферах речь не идет. «Поэтому задача обеспечить безопасность — это некий минимум, после которого можно дальше строить отношения, — говорит Чкония. — Наглядный пример — Сомали, которая постепенно после затяжного конфликта начинает выходить из кризисного состояния. Там открывается пространство для новых экономических проектов. Так, они достраивают свою столицу — и в Могадишо сейчас ищут, к примеру, поставщиков труб». В этом смысле внешние усилия по обеспечению безопасности позволят заложить фундамент, чтобы построить более долгосрочные отношения, отмечает она.

Что до соперничества, то «в Африке нет никакой игры с нулевой суммой — место найдется для каждого, континент огромный, и у разных стран очень разные запросы»; «Африка впервые оказывается в положении, когда ее сердце завоевывают, а не наоборот».

По оценке Чконии, в этом контексте наиболее эффективным выглядит подход Китая: с 2000 года действует Форум китайско-африканского сотрудничества (Forum on China — Africa Cooperation — FOCAC), который проходит каждые три года и на базе которого организуются саммиты. «Китай действует в Африке комплексно и последовательно. В рамках форума существует широкий спектр форматов по разным направлениям — аналитические центры, молодежь, бизнес, СМИ. Работа продолжается и между встречами», — отмечает эксперт.

Помимо системной работы с различными акторами КНР вкладывает в развитие континента существенные суммы. В 2012 году Пекин на свои средства построил в Аддис-Абебе 20-этажную штаб-квартиру Африканского союза, назвав этот жест «символом углубляющихся отношений». В январе 2023 года занимавший тогда пост главы китайского МИДа Цинь Ган рассказал, что за последние 23 года Пекин «построил в Африке более 6 тыс. км железных дорог, 6 тыс. км автомобильных дорог, около 20 портов, более 80 крупных энергетических объектов, оказал помощь в строительстве более 130 больниц и клиник, более 170 школ, 45 спортивных стадионов и более 500 сельскохозяйственных проектов».

«России очень важно сейчас проявить проактивность и гибкость, потому что у россиян иногда не хватает гибкости в работе с африканцами. Важно быть готовыми идти на риск, потому что Африка при всех возможностях, которые она открывает, по-прежнему очень рискованный континент, — говорит Чкония. — Саммиты — это хорошо, но важность этого мероприятия переоценивать не стоит. Четыре года, которые нас привели ко второму саммиту, гораздо важнее».