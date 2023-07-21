МИД призвал к новому алгоритму по стамбульским соглашениям

Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин подтвердил готовность России продолжать работу по стамбульским договоренностям. Но сначала должны быть выполнены российские условия, указал он

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России необходимы результаты по выполнению взятых перед ней обязательств в рамках зерновой сделки, в этом случае возможно ее продолжение. Об этом на брифинге для журналистов 21 июля сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, передает корреспондент РБК.

«Мы говорим очень просто: пусть будут сначала результаты, и тогда возможно продолжение усилий для того, чтобы сделать продовольственную безопасность более стабильной, крепкой. Но не тот алгоритм, который все время пытались нам продать весь этот год, когда говорили: сделайте что-то, и мы вам обещаем», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в марте 2022 года Россия передала представителям ООН пять требований, выполнение которых считала необходимым для обеспечения экспорта украинского зерна. «С тех пор мы внимательно следили, занимались мониторингом, и результат его показал, что в том, что касается меморандума, результатов нет, реальных результатов нет. Слов много, заявлений много, обещаний много, а результатов нет», — указал Вершинин. Среди пяти основных российских требований было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и поставка удобрений по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. О выходе России из зернового соглашения стало известно 17 июля.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В тот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Несмотря на прекращение действия зерновой сделки, у ООН есть еще 90 дней, чтобы предпринять шаги для снятия ограничений на российский сельхозэкспорт, сообщил МИД 18 июля.

Вершинин добавил, что Россия ведет работу с африканскими странами, чтобы они не испытывали негативных последствий по причине отказа от соглашений. «Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей. Эти озабоченности будут полностью учтены», — сказал он. «Конечно, контакты идут, усилия идут, с тем чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле. Они идут — я думаю, что сейчас не надо о них говорить, потому что они реально идут», — отметил Вершинин.

В пятницу, 21 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что надеется уговорить российского президента Владимира Путина вернуться к исполнению соглашения. «Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — процитировала Эрдогана Milliyet.

О том, что Путин может посетить Турцию в августе, Эрдоган впервые заявил в начале июля. Кремль, комментируя его слова, сообщил, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет.