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МИД призвал к новому алгоритму по стамбульским соглашениям

Замминистра Вершинин: России необходим результат по стамбульским соглашениям
Сюжет
Военная операция на Украине
Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин подтвердил готовность России продолжать работу по стамбульским договоренностям. Но сначала должны быть выполнены российские условия, указал он
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

России необходимы результаты по выполнению взятых перед ней обязательств в рамках зерновой сделки, в этом случае возможно ее продолжение. Об этом на брифинге для журналистов 21 июля сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, передает корреспондент РБК.

«Мы говорим очень просто: пусть будут сначала результаты, и тогда возможно продолжение усилий для того, чтобы сделать продовольственную безопасность более стабильной, крепкой. Но не тот алгоритм, который все время пытались нам продать весь этот год, когда говорили: сделайте что-то, и мы вам обещаем», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в марте 2022 года Россия передала представителям ООН пять требований, выполнение которых считала необходимым для обеспечения экспорта украинского зерна. «С тех пор мы внимательно следили, занимались мониторингом, и результат его показал, что в том, что касается меморандума, результатов нет, реальных результатов нет. Слов много, заявлений много, обещаний много, а результатов нет», — указал Вершинин. Среди пяти основных российских требований было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и поставка удобрений по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. О выходе России из зернового соглашения стало известно 17 июля.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В тот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Несмотря на прекращение действия зерновой сделки, у ООН есть еще 90 дней, чтобы предпринять шаги для снятия ограничений на российский сельхозэкспорт, сообщил МИД 18 июля.

Вершинин добавил, что Россия ведет работу с африканскими странами, чтобы они не испытывали негативных последствий по причине отказа от соглашений. «Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей. Эти озабоченности будут полностью учтены», — сказал он. «Конечно, контакты идут, усилия идут, с тем чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле. Они идут — я думаю, что сейчас не надо о них говорить, потому что они реально идут», — отметил Вершинин.

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В пятницу, 21 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что надеется уговорить российского президента Владимира Путина вернуться к исполнению соглашения. «Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — процитировала Эрдогана Milliyet.

О том, что Путин может посетить Турцию в августе, Эрдоган впервые заявил в начале июля. Кремль, комментируя его слова, сообщил, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Зерновая сделка Сергей Вершинин Владимир Путин Украина
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