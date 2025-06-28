Киев пригрозил санкциями покупателям российской нефти

Глава МИД Украины призвал союзников «задействовать весь свой санкционный потенциал и инструментарий». В числе крупнейших покупателей российской нефти — Китай, Турция и Индия. Москва считает ограничения незаконными

Андрей Сибига (Фото: Alessandro Di Meo / EPA / ТАСС)

Киев будет инициировать «соответствующие санкционные шаги» в отношении стран, которые больше других покупают российскую нефть, заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

«Очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Министр также призвал «отрезать» Россию от критических компонентов для оборонной промышленности, назвав это одним из элементов «принуждения к миру».

Санкции против покупателей российской нефти рассматривают также в США: сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили законопроект, который предлагает пошлины 500% на импорт из стран-покупателей нефти, нефтепродуктов, природного газа, урана и других продуктов из России. Politico писало, что сенат может рассмотреть этот документ после завершения работы над проектом о налогах.

Новые ограничения против российской нефти предусматривает и 18-й пакет санкций Евросоюза. Среди предлагаемых мер — снижение потолка цен с $60 до $45. Страны сообщества пока не смогли его утвердить, против выступают Венгрия и Словакия.

Крупнейшими покупателями российской нефти в 2024 году стали Китай, Индия и Турция. Например, поставки в последнюю выросли на 36% в годовом выражении, до 323 тыс. барр. в сутки (барр./сут.). Страны Евросоюза в прошлом году импортировали из России нефть и газ на сумму €21,3 млрд.

Российские власти считают санкции незаконными и требуют их отмены. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — говорил президент Владимир Путин.