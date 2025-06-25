Лавров заявил, что Запад стал проигрывать «новым центрам силы»

Методы диктата, к которым прибегают западные страны, препятствуют функционированию мирового хозяйства, заявил глава МИДа. По словам министра, действия Запада основаны на «неоколониальных инстинктах», что мешает развитию ООН

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Западные страны утратили конкурентоспособность по сравнению с новыми центрами экономического роста и продолжают исходить из «неоколониальных инстинктов», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений, передает корреспондент РБК.

«Когда Запад перешел к методам диктата, наказания тех, кто не выполняет его требования, когда Запад стал прибегать к методам прямого, называя вещи своими именами, воровства чужих активов, методам односторонних санкций, конечно, все это не способствовало гладкому функционированию мирового хозяйства», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что «западные коллеги продолжают мыслить и действовать, исходя из неоколониальных инстинктов», все это препятствует достижению целей устойчивого развития ООН. «Запад оказался в ситуации, когда созданная им же модель глобализации распадается», — заявил он.

Глава МИДа уточнил, что в первую очередь речь идет о таких базовых принципах глобализации, как добросовестная конкуренция, безоговорочное уважение права собственности, недопустимость односторонних действий и презумпция невиновности. В качестве первопричин проблем мировой экономики Лавров обозначил «утрату Западом конкурентоспособности» по сравнению с новыми центрами экономического роста и «широкое безоглядное применение незаконных односторонних рестрикций» против тех, кто составляет Западу конкуренцию.

В 2015 году ООН сформулировала 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР, или SDGs — Sustainable Development Goals). Они касаются ликвидации бедности, уменьшения неравенства, решения проблем в сфере экологии, образования, здравоохранения, правовой и социальной защиты. Срок на достижение целей ограничен 2030 годом, а в период восстановления мира после COVID-19, по мнению ООН, они приобрели особенно важное значение.

Лавров неоднократно говорил, что Запад «серьезнейшим образом» влияет на секретариаты международных организаций, включая ООН. По мнению министра, западные страны выдергивают из устава организации только те постулаты, которые служат их геополитическим потребностям. Накануне Лавров заявил, что именно под влиянием «европейцев, занявших неоколониальную позицию», МАГАТЭ представило доклад, на который Израиль сослался при начале атаки на Иран.