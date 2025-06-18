Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России

Если ЕС и США будут координировать работу над санкциями, это «вернет Россию за стол переговоров», считает Макрон. Трамп накануне говорил, что ждет возможности заключения мирной сделки по Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Странам Запада необходимо усилить санкционное давление на Россию, «введя новые, беспрецедентные санкции», чтобы положить конец боям на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах саммита G7 в Канаде

По словам Макрона, «общая позиция, выработанная» членами G7, заключается в усилении ограничений. Он упомянул работу Евросоюза над новым пакетом мер, а также законопроект американских сенаторов с 500-процентными пошлинами для тех, кто покупает у Москвы энергоносители.

Французский президент считает, что координация действий США, ЕС и других стран «вероятно, изменит ситуацию», поскольку должна «вернуть Россию за стол переговоров».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что с «осторожным оптимизмом» ждет решения США в ближайшие дни о введении дополнительных санкций против России. «Мы все согласны с тем, что должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этой войне», — добавил он (цитата по Le Monde).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что санкции обходятся стране в «миллиардов долларов», Вашингтон пока не вводит их, так как ждет возможности заключения мирного соглашения России и Украины. Reuters писал, что его администрация приостановила деятельность межведомственной рабочей группы, созданной с целью разработки стратегии по оказанию давления на Москву для ускорения переговоров.

Politico передавало, что ЕС может 20 июня проголосовать по очередному 18-му пакету санкций против России. Накануне о новых мерах объявили Канада и Великобритания. Российские власти считают меры незаконными.