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В Боливии лидера неудавшегося госпереворота арестовали на полгода

В Боливии лидера неудачного госпереворота генерала Суньигу арестовали на полгода
Генерал Суньига возглавил мятеж против действующих властей, а при задержании заявил, что президент страны попросил его незадолго до этих событий «что-то сделать» из-за своей низкой популярности. Военному грозит до 20 лет тюрьмы
Хуан Хосе Суньига
Хуан Хосе Суньига (Фото: Claudia Morales / Reuters)

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, бывший командующий сухопутными войсками государства, возглавивший неудачный госпереворот в стране, арестован на полгода, передает Bolivia TV.

Также под стражу взяты бывший командующий боливийским флотом Хуан Арнес и экс-командующий механизированной дивизией Вяча Эдисоль Ирахола. Ранее сообщалось, что всего по делу о мятеже задержали более 20 человек.

Министр юстиции Боливии Иван Лима Магне говорил, что организатору переворота грозит до 20 лет тюрьмы.

Попытка мятежа была 26 июня. Группа военных под предводительством Суньиги заняла центральную площадь в Ла-Пасе, крупнейшем городе страны и ее фактической столице, и прорвалась на бронемашине в резиденцию президента — дворец Кемадо.

Генерал заявил, что цель повстанцев — «восстановить демократию» и освободить некоторых заключенных, в том числе временного президента страны в 2019–2020 годах Жанин Аньес, которая в 2021 году была арестована по обвинению в госперевороте и приговорена к десяти годам лишения свободы.

Президент Боливии Луис Арсе осудил действия военных и призвал граждан объединиться против мятежников для «защиты демократии». Экс-президент Эво Моралес также выступил против мятежников. Попытку переворота осудила и Аньес, и представители оппозиции. Россия также осудила мятеж.

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Суньига после задержания заявил, что незадолго до произошедшего общался с президентом Арсе и тот пожаловался генералу на низкую популярность и призвал генерала «что-то сделать, чтобы ее поднять». Глава государства сказал позднее, что утверждения о том, что власти знали о планах военных занять площадь перед домом правительства, не соответствуют действительности.

Арсе назначил новое военное руководство на фоне попытки госпереворота. Генерал Хосе Санчес Веласкес стал командующим армией, генерал Херардо Сабал Альварес — Военно-воздушных сил, а генерал Ренан Гуардиа Рамирес — Военно-морского флота.

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Боливия госпереворот
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