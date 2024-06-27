Лавров после попытки военного переворота созвонился с главой МИД Боливии

Селинда Соса Лунда (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим боливийским коллегой Селиндой Сосой Лундой. Переговоры состоялись на фоне прошедшей накануне в Боливии попытки военного переворота.

«С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств. Выражена полная и непоколебимая поддержка России Правительству Президента Л.Арсе», — говорится в сообщении российского МИДа.

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