Лавров после попытки военного переворота созвонился с главой МИД Боливии
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим боливийским коллегой Селиндой Сосой Лундой. Переговоры состоялись на фоне прошедшей накануне в Боливии попытки военного переворота.
«С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств. Выражена полная и непоколебимая поддержка России Правительству Президента Л.Арсе», — говорится в сообщении российского МИДа.
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