В Боливии назвали тюремный срок для организатора попытки переворота
Генералу Суньиге, устроившему попытку государственного переворота в Боливии, грозит до 20 лет тюрьмы, заявил министр юстиции Боливии Иван Лима Магне в соцсети Х (бывший Twitter).
«Мы будем добиваться осуждения Хуана Хосе Суньиги по максимально возможному наказанию в виде лишения свободы <...>, которое составляет от 15 до 20 лет тюремного заключения», — говорится в публикации.
По словам Магне, Суньига «лжет» и пытается оправдать себя, но все равно будет «нести ответственность перед правосудием».
Днем 26 июня генерал Суньига стянул военных и военную технику на площадь Мурильо в Ла-Пасе. Они взяли правительственный дворец в окружение. Часть вооруженных людей прорвались внутрь через дверь, которую им удалось выломать. Генерал заявил, что намерен добиться смены состава кабинета министров и освобождения политических заключенных.
После своего задержания Суньига объяснил мотивы своих действий. По словам генерала, он общался с президентом Луисом Арсе, который попросил его «что-то сделать», чтобы поднять свой уровень популярности. В свою очередь, президент Арсе на фоне попытки госпереворота назначил новое военное руководство.
Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении Суньиги. Его обвинили в попытке вооруженного восстания и терроризме.
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