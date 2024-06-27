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Политика ,  
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Лидер Боливии сменил военное руководство на фоне попытки госпереворота

Новый главнокомандующий боливийской армией призвал мятежников разойтись. После этого генерал Суньига, совершивший попытку госпереворота, уехал с площади Мурильо на бронетехнике
Фото: Новое военное командование Боливии (Фото: X-аккаунт Bolivia TV)
Фото: Новое военное командование Боливии (Фото: X-аккаунт Bolivia TV)

Президент Боливии Луис Арсе назначил новое военное руководство на фоне попытки госпереворота, сообщает телеканал Bolivia TV.

Таким образом, Арсе назначил генералов Хосе Санчеса Веласкеса командующим армией, Херардо Сабала Альвареса — главой Военно-воздушных сил, а Ренана Гуардиа Рамиреса — главой Военно-морского флота. Лидер Боливии привел их к присяге в присутствии военных и журналистов.

Во время мероприятия были слышны звуки применения спецсредств на площади Мурильо в Ла-Пасе. Новый командующий армией призвал военных разойтись. После этого мятежный генерал Хуан Хосе Суньига покинул площадь вместе со своими сторонниками, уехав на бронетехнике.

В ходе выступления после назначения нового военного руководства Арсе заявил, что будет уважать демократию в Боливии. «Мы собираемся пресекать любую попытку государственного переворота», — заверил президент.

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Фото:Claudia Morales / Reuters

Суньига попытался организовать военный переворот и пообещал, что «мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей». Днем ранее его уволили с должности командующего армии из-за критики в адрес бывшего президента Боливии Эво Моралеса, который управлял страной с 2006 по 2019 годы.

Суньига, выступая на площади Мурильо, заявил, что стянул войска к зданию, чтобы «вернуть нашу родину». По словам генерала, военные координировали свои действия с полицейскими.

С осуждением происходящего в Боливии выступили лидеры стран — членов Организации американских государств, в том числе Чили и Гондураса. Позже к осуждению присоединились власти Евросоюза: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил «любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранное правительство».

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Мир Ландау
Боливия госпереворот Эво Моралес
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